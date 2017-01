The Space Between Us, immagini evocative nella clip del film sci-fi

Una nuova clip è stata diffusa di “The Space Between Us”, il film di fantascienza distribuito dalla STX Entertainment (leggi l'articolo sul film).

Nelle immagini si vedono i due protagonisti, Tulsa (Britt Robertson) e Gardner Elliot (Asa Butterfield), mentre si conoscono e si frequentano. In altre scene si mostra l’evoluzione della storia, con le scoperte di Gardner e la sua salute precaria.

La storia racconta della prima missione tesa a colonizzare Marte: al momento del decollo si scopre che una degli astronauti è incinta. Poco dopo l’atterraggio la donna muore per complicazioni, dà così alla luce il primo essere umano nato sul pianeta rosso, senza rivelare chi sia il padre. Così inizia la vita di Gardner Elliot, ragazzo curioso, intelligente che a 16 anni ha incontrato solo 14 persone. Gardner inizia la ricerca del padre sulla Terra e incontra Tulsa , una ragazza di cui s’innamora. Sulla Terra gli scienziati scoprono che gli organi di Gardner non possono sopportare l'atmosfera terrestre. Fugge dal team di scienziati e si unisce con Tulsa in una corsa contro il tempo per svelare i misteri di come sia nato.

Nel cast ci sono anche Carla Gugino, Gary Oldman e B.D. Wong, per la regia di Peter Chelsom. La sceneggiatura è di Allan Loeb, già autore di “Collateral Beauty”: il film sarà nelle sale statunitensi il 3 febbraio 2017

