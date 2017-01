Recensione Descender vol.3 Singolarità, il fumetto di Jeff Lemire pubblicato dalla Bao Publishing

Descender vol.3, è arrivato in tutte le fumetterie italiane solo due giorni fa con il nuovo volume della saga fantascientifica scritta da Jeff Lemire e disegnata da Dustin Nguyen. Questo fumetto pubblicato dalla casa editrice Bao Publishing ha una cadenza semestrale, nel corso del 2016 sono stati pubblicati i primi due volumi. La bellissima saga del piccolo robot-bambino Tim-21 ha appassionato tantissimo il pubblico americano ma soprattutto ha attirato su di sé l’interesse cinematografico, così come in America anche in Italia i primi due volumi hanno avuto un grande successo sia di pubblico che di critica, con questo terzo volume si può solo dire che il successo è veramente meritato.

La trama di questo terzo volume viene anticipata dal titolo “Singolarità”, infatti questo albo ci aiuterà a capire le storie individuali di cinque protagonisti. Le storie personali di ognuno di loro arricchiranno di nuovi elementi la trama ma soprattutto ci aiuteranno a capire le scelte che li hanno portati ad essere quelli che sono. Troviamo la storia di Tim-22, del Capitano Telsa, di Bandit il piccolo cane robotico, di Andy e Effie ed infine quella del robot Trivella. Attraverso un tentativo davvero estremo del Dr. Quon di rimanere in vita, scopriamo che l’antico robot, da cui sono nati tutti i robot esistenti, è ancora in vita e si trova in una base segreta.

I protagonisti che vediamo descritti in questo albo sono solo alcune delle tante storie che si intrecciano in questa saga davvero emozionante. Tim-22 è un robot-bambino uguale in tutto e per tutto al protagonista Tim-21, ma la sua esperienza con gli esseri umani è stata molto difficile, ed è da questa sua esperienza che nasce l’invidia e l’odio verso il genere umano. Poi c’è il Capitano Telsa, figlia del capo del CGU che ha sempre dovuto combattere duramente per ottenere rispetto e fiducia, anche dal suo stesso padre. Inoltre scopriamo la storia di Andy, dopo essere scappato dal suo pianeta in seguito agli attacchi dei Mietitori, fa la conoscenza di Effie che lo aiuta a superare la solitudine e la perdita della sua famiglia. Ed infine la storia, stranamente più toccante, del robot Trivella, una macchina che si definisce un killer, ma che scopriamo avere dei sentimenti, anche se non è programmato per entrare in empatia con altri macchinari; durante il suo lavoro questo accade e i suoi sentimenti lo portano a fare delle scelte di cui si pentirà.

La storia di Descender ci porta in un futuro dove nove pianeti abitati da esseri viventi di ogni specie vivono in una pace precaria, il potere è tenuto dal Consiglio Galattico Unito che mantiene la pace tra tutti i pianeti. Un giorno i nove pianeti sono stati attaccati contemporaneamente da potenti robot chiamati i Mietitori che hanno distrutto tutto quello che si trovava sulla loro strada, da quel momento inizia una vera e propria guerra ai robot e dopo dieci anni dalla terribile strage, l’odio e il desiderio di vendetta verso queste macchine è ancora vivo in tutti gli abitanti dei pianeti. Il piccolo androide-bambino Tim-21 è rimasto l’unico abitante di un avamposto minerario, ma nella matrice del suo codice si scopre la stessa dei Mietitori e da quel momento tutti gli daranno la caccia.

Questo nuovo albo è ricco di informazioni importanti per capire ancora meglio la storia di ogni personaggio. La bellezza di questo fumetto è data anche dai tanti intrecci che vengono alla luce passo dopo passo, la trama è ricca di personaggi tutti molti importanti ma nessuno appesantisce la storia anzi in ognuno di loro si trova un punto focale che rende ancora più coinvolgente la storia. Tutto è stato pensato nel minimo dettaglio e questo si riscontra nei tanti flashback che ti accompagnano in ogni pagina. Tutto questo è incanalato nelle tavole disegnate in modo davvero magistrale dall’artista Dustin Nguyen, la bellezza dei disegni e dei colori rende ancora più viva la storia.

