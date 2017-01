Brad's Status, in produzione il nuovo film commedia interpretato da Ben Stiller

Il progetto. Prodotta da Plan B Entertainment e distribuita da Amazon Studios, “Brad’s Status” è una commedia esistenziale statunitense scritta e diretta da Mike White (già autore della sceneggiatura di “School of Rock” e della relativa serie televisiva) e interpretata da Ben Stiller, Michael Sheen (“Animali notturni”, “Passengers”) e Jenna Fisher (presente in serie come “The Office”). Il film è attualmente in corso di lavorazione (le riprese sono iniziate solo lo scorso settembre) e la sua uscita nelle sale cinematografiche è prevista per quest’anno, anche se non è stata ancora annunciata la data ufficiale.

Trama. “Brad’s Status” è una commedia esistenziale che vede come protagonista Brad (interpretato da Ben Stiller), un uomo affermato nel proprio lavoro e felice della propria famiglia che è però ossessionato dal successo, secondo lui maggiore, degli ex compagni di scuola. E quando un giorno dovrà accompagnare suo figlio per una gita del College sulla East Coast, Brad avrà l’occasione di rivedere gli amici di un tempo e confrontarsi con loro, e con se stesso, sulla propria vita e sulle proprie scelte, e fare dunque un bilancio della propria esistenza.

Il protagonista. A interpretare il protagonista in crisi esistenziale di “Brad’s Status” sarà Ben Stiller, che ritornerà così sul grande schermo in un ruolo più serio e impegnato dopo il demenziale e divertito “Zoolander 2”. Ma quello di Mike White non è l’unico progetto nel quale è coinvolto Stiller in qualità di attore: infatti, è da citare anche il prossimo film di Noah Baumbach “Yeh Din Ka Kissa”, commedia in cui l’attore reciterà al fianco di Adam Sandler ed Emma Thompson. E c’è da scommettere che anche quello vestito nell’opera di Baumbach sarà per Stiller un ruolo piuttosto serio, in quanto l’autore newyorkese è famoso per le sue commedie dai tratti amari e intimisti.

La commedia esistenziale statunitense. Almeno a giudicare dalla trama, “Brad’s Status” sarà una commedia intimista su un uomo alle prese con una crisi esistenziale e con il bilancio della propria vita. Un tipo di commedia psicologica e impegnata piuttosto frequente nel cinema statunitense: se il titolo più celebre di questo filone è probabilmente “Il grande freddo”, attualmente l’autore che sembra più indirizzato su tale sottogenere è Noah Baumbach, il quale ha realizzato dei film che con toni leggeri affrontano persone problematiche soprattutto dal punto di vista relazionale e sentimentale. Uno dei suoi film più recenti è “Giovani si diventa”, di cui Ben Stiller è protagonista.

