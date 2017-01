Amore pensaci tu, il difficile ruolo di padre raccontato dalla nuova serie tv

Galleria fotografica

Cinema / Interviste Intervista Non c'è due senza te: Belen Rodriguez, commedia sopra le righe Mauxa intervista il regista Massimo Cappelli, insieme al cast composto da Fabio Troiano, Dino Abbrescia, Belen Rodriguez e Tosca D’Aquino, in occasione dell’uscita del loro ultimo film Non c’è due senza te il 5 febbraio. Una nuova ed esilarante commedia per la coppia Troiano - Abbrescia, che si ritrovano ad interpretare per...

Cinema Non c'è 2 senza te film commedia, Belen Rodriguez nel nuovo film di Massimo Cappelli Non c'è 2 senza te commedia con Belen Rodriguez. "Non c'è 2 senza te" è un film commedia del 2015 diretto da Massimo Cappelli su sceneggiatura dello stesso regista in collaborazione con Fabio Troiano. La pellicola è prodotta da Lime Film. Non c'è 2 senza te trama. Il film di Massimo Cappelli racconta le vicende d...

Cinema Martina Stella: intrigante nonostante la maternità, partecipa a Sapore di te Martina Stella è la sensuale e bionda attrice toscana nota al grande pubblico grazie alla sua interpretazione in "L'ultimo bacio" di Muccino e "Ocean's Twelwe". Si è imposta all'attenzione del pubblico molto giovane. Vita privata. La sua vita privata è stata al centro delle cronache nazionali: dopo una relazione con il motocic...

Cinema Martina Stella, fumantina nel rapporto di coppia e mamma sullo schermo e nella vita Martina Stella si dice fumantina nel rapporto di coppia, nel senso che esprime ciò che pensa ed il suo rapporto sentimentale con Gabriele Gregorini è litigarello. Però lui, da quando è nata la loro primogenita Ginevra, le ha insegnato a moderare i toni: si rivela un papà davvero bravo, benché molto giovane ...

Musica The Voice of Italy, Fabio Troiano proclama il vincitore scelto dai download con i Modà e Psy The Voice of Italy giunge stasera alla finale. Vedrà decretare il vincitore scelto tra Veronica De Simone (di Massa Carrara) per il team di Raffaella Carrà, Elhaida Dani (Tirana – Albania) per il team di Riccardo Cocciante, Silvia Capasso (Anzio – Roma) per il team di Noemi, e Timothy Cavicchini (Verona) per il team di Pie...

Cinema Mi Rifaccio Vivo: dopo L'uomo nero, Sergio Rubini ritorna alla commedia Stasera nelle sale italiane esordisce "Mi rifaccio vivo", la dodicesima pellicola di Sergio Rubini. Attore dotato di grande versatilità e carisma, Rubini si può ormai definire anche un regista affermato e maturo: "Colpo d'occhio" e "L'uomo nero" sono le sue due ultime opere ambiziose e in parte autobiografiche, ambientante nella sua ...

Musica The Voice of Italy, le immagini della prima puntata con Raffaella Carrà e Noemi The Voice of Italy raggiunge buoni risultati di Ascolto su Rai Due: ha realizzato 3 milioni 376 mila spettatori con uno share del 12.34. “Che Dio ci aiuti 2" su Rai Uno ha ottenuto 6 milioni 125 mila spettatori nel primo episodio, scendendo poi a 5 milioni 726 mila con il secondo. Su Rai Tre il film del ciclo Magnifico Albertone "Un eroe dei ...

Serie TV Fiction Il delitto di via Poma, un assassinio nel vortice Fiction Il delitto di via Poma, un assassinio nel vortice. Nella fiction ora in onda su Canale 5, in un’unica puntata si ripercorre la vicenda accaduta 7 agosto del 1990 quando in un appartamento del quartiere Prati una ragazza veniva assassinata con 29 colpi sferzati da un arma a doppio taglio. Simonetta Cesaroni è una ragazza di 20 ...

Cinema Recensione film Se sei così, ti dico di sì: con Belen Rodriguez e Emilio Solfrizzi Recensione Se sei così, ti dico di sì: un film per Belen Rodriguez. Occorre sfruttare il successo di una star finché spremendo se ne usi il succo: affrontare così la presenza della showgirl del momento è un'operazione di marketing notevole. Belen Rodriguez è passata da una professionalità inesistent...

Cinema Belen Rodriguez: Se sei così, ti dico di sì, prime clip dal film Belen Rodriguez: Se sei così, ti dico di sì, prime clip dal film. La showgirl che di ritorno da Eurodisney con Fabrizio Corona – che ha sottratto il figlio alla nonna materna, ossia alla madre di Nina Moric ora all’Isola dei Famosi – avrà un'accoglienza complicata. Dovrà in ogni modo occuparsi della pr...

