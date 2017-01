Sanremo 2017: da 'Pregherò' a 'Se tu non torni', le cover dei cantanti in gara

Nella terza serata della sessantasettesima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, in onda su Rai 1 il 9 febbraio 2017, i cantanti in gara reinterpretano brani che hanno segnato la storia della della musica italiana.

Queste le cover dei 22 Campioni: Al Bano con "Pregherò", Bianca Atzei con "Con il nastro rosa", Alessio Bernabei con "Un giorno credi", Michele Bravi con "La stagione dell'amore", Chiara con "Diamante", Clementino con "Svalutation", Lodovico Comello con "Le mille bolle blu", Gigi D'Alessio con "L’immensità", Elodie con "Quando finisce un amore", Giusy Ferreri con "Il paradiso", Francesco Gabbani con "Susanna", Fiorella Mannoia con "Sempre e per sempre", Marco Masini con "Signor tenente", Ermal Meta con "Amara terra mia", Fabrizio Moro con "La leva calcistica della classe '68", Nesli e Alice Paba con "Ma il cielo è sempre più blu", Raige e Giulia Luzi con "C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones", Ron con "Insieme a te non ci sto più", Samuel con "Ho difeso il mio amore", Sergio Sylvestre con "La pelle nera", Paola Turci con "Un'emozione da poco" e Michele Zarrillo con "Se tu non torni".

Soltanto 16 cantanti hanno la possibilità di eseguire le loro versioni inedite dei celebri brani, al più votato è consegnato un premio speciale. Gli altri 6 cantanti sono chiamati a sfidarsi per l'accesso alla serata successiva.

L'edizione 2017 del Festival di Sanremo è co-condotta da Carlo Conti e Maria De Filippi.

