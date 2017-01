DC Comics nuova serie: The Odyssey of the Amazons

Amazzone, principessa e guerriera Wonder Woman è stata ed è tutt’ora uno dei personaggi più noti nel mondo dei fumetti, nata come ambasciatrice di pace. Approdata ultimamente al cinema ed interpretata da Gal Gadot che ha vestito splendidamente i panni dell’amazzone Diana Prince in Batman v Superman: Dawn of Justice.

DC Comics lancia a partire dalla fine di gennaio una nuova miniserie a fumetti con la quale presenterà il mondo fantastico nel quale il personaggio di Wonder Woman è nato, ambientata alcuni anni prima della nascita di Diana Prince. La trama vede alcune amazzoni alla ricerca di loro simili ma durante il viaggio vengono catturate da alcuni leggendari giganti della mitologia norrena.

The Odyssey of the Amazons n. 1 sarà disponibile per i fan statunitensi a partire dal 25 gennaio 2017. Scritto da Kevin Grevioux (Dcu Holiday Special 2010) ed illustrato da Ryan Benjamin (Batman Beyond).

Wonder Woman apparirà prossimamente al cinema, l’omonimo film è atteso per giugno 2017. Inoltre sarà protagonista anche in Justice League la cui uscita è prevista per il prossimo novembre 2017. A vestire i panni della guerriera amazzone sara sempre l’attrice Gal Gadot. Wonder Woman tuttavia è già apparse in serie televisive, nella serie tv omonima fu interpretata da Lynda Carter tra il 1975 ed il 1979. Mentre Cathy Lee Crosby ha interpretato Diana Prince nel film televisivo Wonder Woman del 1974.

