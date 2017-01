The Magicians, recensione del primo episodio della serie tv

Abbiamo guardato il primo episodio di "The Magicians", adattamento televisivo dell'omonimo libro di Lev Grossman.

La fiction esplora l'ambito della magia tramite un racconto che esula dal mondo reale ed è ambientato all'interno di una fantomatica scuola, all'interno della quale i protagonisti scoprono come utilizzare le proprie capacità soprannaturali. Il piccolo schermo ha già conosciuto una simile impostazione narrativa con la serie britannica "Scuola di streghe", che evoca tematiche ampiamente sviluppate da alcune saghe cinematografiche, da "Harry Potter" a "Animali fantastici e dove trovarli".

La trama di "The Magicians" si concentra principalmente sul personaggio di Quentin Coldwater, un ragazzo riservato e solitario che alle feste con i coetanei preferisce le letture fantasy. Nel mezzo di un vivace party, si chiude in una stanza e legge "Fillory e oltre. Libro primo", ambientato in una terra immaginaria. La scena evidenzia il disagio vissuto dal personaggio, soffocato dalla sensazione di sentirsi nel posto sbagliato.

Quentin deve sostenere un colloquio con un professore per un corso post-laurea. Raggiunge il luogo dell'appuntamento insieme alla sua amica Julia Wicker, con la quale in passato ha condiviso l'interesse per l'universo della magia e per i racconti fantastici, tuttavia la ragazza si è distaccata da questi argomenti definendoli "un mucchio di sciocchezze da nerd".

I due scoprono che il professore con cui Quentin avrebbe dovuto sostenere il colloquio è morto. All'interno dell'appartamento c'è una busta destinata proprio al ragazzo, dove è nominato un libro per lui molto significativo, "Fillory e oltre. Libro sesto". Circostanze misteriose conducono Quentin e Julia in un'altra realtà, tra le mura del Brakebills College for Magical Pedagogy, dove devono sostenere un esame preliminare di accesso al corso post-laurea.

Quentin accede all'esame finale mentre Julia è costretta a tornare alla sua normale quotidianità. "Non posso andare a Yale sapendo che questo posto esiste" - dichiara la ragazza rivelando la sua forte attrazione nei confronti della magia. Nel primo episodio di "The Magicians" tornano inclinazioni proprie del racconto fantasy, per cui i protagonisti scoprono con loro sorpresa di possedere capacità soprannaturali. Quentin è stupito di se stesso mentre anima un mazzo di carte e finisce col perdere i sensi.

Composta da 13 episodi, la prima stagione di "The Magicians" ha debuttato sull'emittente statunitense Syfy il 16 dicembre 2015 ed è già stata rinnovata per una seconda stagione. In Italia è disponibile sulla piattaforma streaming TIMvision dal 20 dicembre 2016.

