Sanremo 2017, Maria De Filippi: 'la mia è una partecipazione vera e propria'

La conferenza stampa di presentazione della sessantasettesima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo ha avuto luogo questa mattina presso il Teatro del Casinò della cittadina ligure.

Confermando le indiscrezioni mediatiche dei giorni scorsi, è stata ufficializzata la presenza sul palco dell'Ariston di Maria De Filippi, la quale co-condurrà insieme a Carlo Conti: "Sono molto onorato che Maria abbia detto di sì a questa idea, a questa co-conduzione con me in questo mio terzo Festival di Sanremo" - ha dichiarato il presentatore e direttore artistico della kermesse.

Maria De Filippi ha manifestato il suo entusiasmo per questo impegno: "Dichiaro la grande stima che ho per Carlo sennò non sarei qua, volevo dire che la mia è una partecipazione vera e propria a Sanremo, per partecipazione intendo con tutta me stessa, con tutta la mia stima, la mia empatia verso di lui. Quando parlo di partecipazione è perchè quello che vengo a fare è proprio partecipare a questo Festival, lui è e rimane il direttore artistico del Festival, io non ho preso parte ad alcuna decisione riguardo al contenuto del Festival" - ha dichiarato nel corso della conferenza stampa - "non ho sentito le canzoni del festival di Sanremo, non ho partecipato al contenuto del Festival perché penso che sia il Festival della Rai e di Carlo, però non avrei mai accettato di partecipare al Festival se non avessi assoluta profonda stima di Carlo e del lavoro che fa."



Nell'edizione 2017 del Festival di Sanremo torna la comicità di Rocco Tanica, il quale interverrà al termine di ogni puntata in diretta dalla sala stampa dell'Ariston. Carlo Conti ha annunciato la partecipazione di altri ospiti, Giorgia, Mika, Ricky Martin e Rag'nBone.

