Your Name comics, il romanzo a fumetti

Your Name è il romanzo a fumetti che l’editore italiano J-Pop propone ai propri fan a partire da gennaio inoltrato. Sarà distribuito in fumetteria ma anche online, qualche giorno prima dell’approdo al cinema del film d’animazione manga dall’omonimo titolo. Dal romanzo a fumetti è stata infatti tratta la storia rappresentata anche nel film manga che ha riscosso molto successo in patria ma ancora non è uscito nelle sale Italia. La prossima settimana i fan del manga potranno finalmente soddisfare la loro curiosità.

Makoto Shinkai ha realizzato questa narrazione che ha catalizzato l’attenzione dei fan ottenendo la prima posizione tra i film più visti per diverse settimane dall’uscita in sala in Giappone. La trama di Your Name ha per protagonista Mitsuha una studentessa che desidera di andare a vivere nella grande città, e Taki che invece desidera di fare l’artista. I due vivranno in sogno la vita l’uno dell’altra.

Your Name comics uscirà il prossimo 18 gennaio e sarà disponibile anche online. Per l’occasione la J-Pop, attraverso la propria pagina facebook ha concesso ai fan la possibilità di vincere una copia dell’acclamato romanzo. Basterà commentare il post, ed i migliori due commenti verranno premiati con una copia del romanzo a fumetti. Il film Your Name tratto dall’omonimo romanzo sarà invece proiettato nelle sale italiane dal 23 al 25 gennaio prossimi.

