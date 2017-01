DC Comics nuova serie a fumetti, Batwoman: la rinascita 10/01/2017 10:00 La nuova Batwoman apparirà in Detective Comics n. 948 DC Comics ha programmato, a partire da questo gennaio 2017, la rinascita del nuovo personaggio di Batwoman. Come è accaduto per molti degli eroi a fumetti del mondo DC anche per Kate Kane, in arte Batwoman, si prospetta un’interessate rinascita che la vedrà protagonista di in una nuova narrazione da solista. Il personaggio nella sua nuova versione apparirà nella serie a fumetti Detective Comics n. 948 e 949. Batwoman si ritroverà alle prese con uno dei quartieri più pericolosi di Ghotam e dovrà lottare contro una mostruosa minaccia. Batwoman Rebirth n. 1 è invece previsto per il mese di febbraio e prevede la narrazione incentrata sulla rinascita del personaggio. Batwoman dovrà fare i conti con il proprio passato in una trama che ne svelerà le origini proiettandola verso il futuro della narrazione. Mentre a partire da marzo verrà pubblicato anche Batwoman n. 1 serie nella quale Kate Kane dovrà sventare il rischio di portato da un arma biologica. La nuova vita di Batwoman verrà scritta da Marguerite Bennett (DC Bombshells) e da James Tynion IV (Detective Comics) mentre le illustrazioni verranno curate da Steve Epting (Capitan America, Velvet). Il personaggio di Batwoman nasce come spalla di Batman nella lotta contro il crimine imperante a Ghotam e si evolve nel corso degli anni fino alla nuova serie che verrà lanciata nel corso di questo 2017 che la vedrà protagonista assoluta. Per il momento la pubblicazione è prevista in America. © Riproduzione riservata

