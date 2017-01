Che Dio ci aiuti, il ritorno della rassicurante fiction: nuovi personaggi e anticipazioni

La serie televisiva “Che Dio ci aiuti” giunge alla quarta stagione, in onda su Rai 1 dall’8 gennaio 2016.

I primi due episodi hanno registrato un notevole successo di pubblico. Il primo, intitolato “Tutto su mia madre” ha raggiunto 6 milioni e 122 mila spettatori, il secondo, intitolato “Codece a barre”, 5 milioni e 764 mila spettatori.

“La prima serie del 2017 debutta con un grande successo: quasi sei milioni di spettatori hanno seguito il ritorno di ‘Che Dio ci Aiuti’, una fiction con una forte spinta positiva, sul coraggio di cambiare, di mettersi in gioco e non arrendersi alle difficoltà, di cercare sempre una strada nuova” - ha dichiarato Eleonora Andreatta, direttore di Rai Fiction - “A partire dal personaggio di Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, una suora con un passato da rapinatrice, a quello delle ragazze e dei giovani che volenti o nolenti si trovano a vivere nel suo convento, ogni puntata è una sfida, un racconto di cambiamento. E’ una storia con un forte protagonismo femminile - il successo tra le ragazze e le giovani donne (con oltre il 30% di share) ne testimonia la veridicità - ma che sa anche rivolgersi alla platea più vasta di Rai1”.

Come avviene in “Don Matteo”, un'altra fiction proposta da Rai 1 offre al pubblico un racconto incentrato su carismatico ed esemplare personaggio con un abito religioso, Suor Angela, connotata da un lato umano e altruistico, sempre capace di trovare soluzioni per le difficoltà vissute dagli altri personaggi e in possesso di un peculiare senso dell'ironia.

Sia il personaggio interpretato da Terence Hill che quello interpretato da Elena Sofia Ricci hanno vicino un attore dotato di forte presenza scenica. In “Don Matteo” è Nino Frassica ad affiancare il sacerdote interpretando il maresciallo Nino Cecchini mentre in “Che Dio ci aiuti” Valeria Fabrizi da forma al personaggio di suor Costanza.

Nella quarta stagione di "Che Dio ci aiuti" sono presenti numerosi nuovi personaggi che sconvolgono gli equilibri del racconto, tra cui il fascinoso avvocato Nico Santopaolo (Gianmarco Saurino), l'inquieta Monica Giulietti (Diana Del Bufalo) e il serioso dottor Gabriele Mattei (Cristiano Caccamo).

La trama è ripresa dagli eventi conclusivi della terza stagione. Nel terzo episodio "La lista" Suor Angela deve prendersi cura di Leone, un uomo particolare in attesa di un trapianto. Dev'essere operato dal chirurgo Gabriele Mattei, il quale assume uno strano atteggiamento. Nel frattempo Nico sfrutta Monica per fuggire dalle attenzioni di una sua conquista e Valentina è impegnata come barista all'Angolo Divino. Il quarto episodio "Colpire non subire" mostra le ragazze del convento mentre formano una sorta di allenza, ognuna con uno scopo diverso.

La fiction diretta da Francesco Vicario si caratterizza per uno stile narrativo stabile e rassicurante, dove ai toni della commedia romantica si unisce un intenso sentimentalismo realizzato tramite il racconto di vicende personali con risvolti molto spesso prevedibili.

