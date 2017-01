Serie tv più viste negli USA: 'The Big Bang Theory' di nuovo in testa alla classifica 09/01/2017 19:24 La classifica delle serie televisive più viste negli Stati Uniti dal 2 all'8 gennaio 2017. La sitcom "The Big Bang Theory" ritorna ad occupare la prima posizione della classifica settimanale delle serie televisive più viste negli Stati Uniti. Il dodicesimo episodio della decima stagione, intitolato "The Holiday Summation" e diretto da Mark Cendrowski, ha registrato 16.80 milioni di spettatori. Il police procedural "NCIS" scende al secondo posto. L'undecimo episodio della quattordicesima stagione, intitolato "Willoughby" e diretto da Tony Wharmby, è stato seguito da 15.79 milioni di spettatori. La terza posizione è nuovamente occupata dalla serie televisiva "Bull". Il decimo episodio intitolato ""E.J." e diretto da Brad Turner, è stato visto da 11.30 milioni di spettatori. © Riproduzione riservata

