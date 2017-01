First Man, Damien Chazelle e Ryan Gosling di nuovo insieme per un film su Neil Armstrong

Il progetto. Dopo il grande successo di “La La Land”, il regista Damien Chazelle e l’attore Ryan Gosling torneranno a lavorare insieme per realizzare un nuovo film: “First Man”, le cui riprese inizieranno nei primi mesi di quest’anno. Tratta dall’omonimo romanzo di James Hansen, l’opera racconterà la biografia di Neil Armstrong (interpretato appunto da Gosling) e sarà ambientato tra il 1961 e il 1969, proprio nel periodo in cui l’uomo prese parte alla missione NASA che gli permise di essere il primo uomo ad atterrare sulla Luna. La sceneggiatura è stata scritta da Josh Singer, già autore de “Il caso Spotlight”, film per il quale l’anno scorso ha vinto il premio Oscar per il miglior script.

Una coppia da Oscar? Il nuovo progetto di Damien Chazelle e Ryan Gosling potrebbe essere particolarmente lanciato da un eventuale trionfo agli Oscar di “La La Land”, film del quale il primo è il regista e il secondo è, insieme a Emma Stone, il protagonista. L’opera è un omaggio al musical classico hollywoodiano e, dopo essere stata ben accolta alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia, è ora una delle favorite ai prossimi Academy Awards. Una posizione che si è rafforzata proprio stanotte, durante la quale il film ha fatto incetta di Golden Globe, vincendo in tutte le sette categorie in cui era stato candidato, tra cui “miglior commedia” e “miglior regista”.

La Luna e il cinema. La Settima Arte ha spesso mostrato e riflesso - in modo a volte critico e a volte utopico – il desiderio dell’uomo di atterrare sulla Luna. Questo fin dagli albori della storia del cinema, basti pensare al celeberrimo “Viaggio nella Luna” di Georges Méliès o al film muto di Fritz Lang “Una donna nella Luna”. Spostandoci invece in anni più recenti, si possono citare “Apollo 13” di Ron Howard (su una vera missione della NASA del 1970) e il fantascientifico “Moon” di Duncan Jones. Il biopic su Neil Armstrong “First Man” sarà dunque solo l’ultima produzione a raccontare questo sogno, solo che questa volta ne narrerà la realizzazione (realmente) avvenuta.

Biopic che passione! Hollywood ha spesso avuto una predilezione per i film biografici su personaggi famosi e importanti in vari campi: cinema, musica, arte, scienza e politica. Ultimamente, oltre al progetto in fase di lavorazione su Neil Armstrong “First Man”, sono da citare altri biopic in via di sviluppo o di progettazione, tra cui ben quattro con Jennifer Lawrence: “Zelda” (su Zelda Fitzgerald, moglie del famoso scrittore Francis Scott), “It’s What I Do?" (sulla fotografa Lynsey Addario), “Bad Blood” (sulla discussa imprenditrice Elizabeth Holmes) e “Red Sparrow” (sulla spia Dominika Erogova). E in arrivo vi è anche un (anti)biopic su Jacqueline Kennedy: “Jackie” di Pablo Larraín e con Natalie Portman.

