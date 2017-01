Golden Globe Awards, immagini della premiazione con il tripudio del film 'La La Land'

Ai Golden Globes, evento tenutosi ieri al Beverly Hilton ha trionfato il film “La La Land”, diretto da Damiene Chazelle. Si è aggiudicato sette premi, ovvero miglior film, commedia o musical, sceneggiatura, attore protagonista (Ryan Gosling), attrice (Emma Stone), nonché il premio per la canzone originale "City of Stars" e per la colonna sonora (Justin Hurwitz, Benj Pasek, Justin Paul). Nelle immagini mostriamo il momento del ritiro del premio e il photo call finale.

Il migliore film drammatico è “Moonlight" di Barry Jenkins. Isabelle Huppert ha vinto come migliore interprete per “Elle” di Paul Verhoeven, che ottiene anche il premio come miglior film straniero. Casey Affleck vince come attore nel film drammatico “Manchester By The Sea”, Viola Davis attrice non protagonista in “Fences”, Aaron Taylor-Johnson per “Nocturnal Animals”.

Il migliore film d’animazione è “Zootopia” (“Zootropolis”) della Walt Disney. Meryl Streep ha ritirato il premio Cecil B. DeMille Award alla carriera.

