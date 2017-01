Golden Globe Awards, immagini della preparazione del gala

I Golden Globe Awards, giunti alla 74esima edizione si terranno questa sera a Los Angeles. Nelle immagini che mostriamo ci sono alcuni momenti della preparazione del Gala.

Ci sono Sistine, Scarlet and Sophia Stallone con il presidente della HFPA Lorenzo Soria. La HPFA è la Hollywood Foreign Press Association, che dal 1943 promuove il lavoro della stampa estera ad Hollywood. C’è poi Jimmy Fallon, conduttore dell’edizione di quest’anno.

In altre immagini ci sono i candidati come miglior film straniero: Isabelle Huppert per “Elle”, Gael García Bernal per “Neruda”. Sandra Hüller per “Toni Erdmann”, Deborah Lukumuena, Oulaya Amamra e Jisca Kalvanda per “Divines”, il regista Asghar Farhadi per “The Salesman”.

Infine le immagini della cena delle Miss Golden Globe: si tratta appunto delle giovani che ogni anno vengono scelte per essere vallette della serata. Ogni anno vengono scelte le figlie di un personaggio famoso: quest’anno a fare da vallette sono le figli di Sylvester Stallone. Nel 2016 fu Corinne Foxx, figlia di Jamie Foxx.

