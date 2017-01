Recensione Batman: Arkham Knight Genesis, la storia del Cavaliere di Arkham della RW Edizioni

Batman: Arkham Knight Genesis è il nuovo fumetto della serie Arkham Knight pubblicato in Italia dalla RW Edizioni, con questo nuovo albo andiamo a scoprire le origini del Cavaliere di Arkham, da dove è nato e chi l’ha aiutato a diventare quello che è oggi. Il fumetto è uscito in fumetteria lo scorso 17 dicembre. Questo albo è stato il frutto di Peter J. Tomasi che ha curato il soggetto e la sceneggiatura e di Alisson Borges e Dexter Soy che hanno creato i disegni.

La trama di Batman: Arkham Knight Genesis, ripercorre la vita del Cavaliere di Arkham dalla sua nascita a quello che è diventato oggi. Durante tutto il racconto si vede come la sua vita si sia sviluppata nel mondo difficile di Gotham: prima un ragazzo difficile, tolto dalla strada e affidato alle cure di Bruce Wayne, poi intrappolato nei sotterranei di Arkham a macerarsi dentro, con Joker che intanto gli faceva il lavaggio del cervello. Un uomo cresciuto nell’odio e nella sensazione di essere sempre solo in mezzo a tutti. Un uomo cresciuto con l’unico scopo di uccidere Batman.

Il fumetto racconta la storia del Cavaliere di Arkham un giovane ragazzo, Jason Todd, tolto dalla strada grazie a Bruce Wayne e all’inizio al fianco di Batman come Robin, la sua spalla il suo aiutante, ma questo non era abbastanza per il ragazzo. La storia viene perfettamente raccontata grazie ai flash back che conferiscono al fumetto un movimento tra passato e presente che rende il racconto vivo ed appassionante. La storia non risulta mai noiosa e i colpi di scena sono sempre assicurati.

La storia è suddivisa per raccontare al meglio i momenti più importanti della vita del protagonista lasciando Batman volutamente in secondo piano. I disegni realizzati da Alisson Borges e Dexter Soy sono il complemento perfetto per una storia davvero appassionante. I particolari delle scene delle battaglie rendono le tavole così vive da intuirne quasi il movimento. Inoltre i colori cupi, tipici delle serie che vedono la città di Gotham in primo piano, sono stati usati con estremo rigore.

Il protagonista Jason Todd è un ragazzo con una forte personalità, un passato fatto di sofferenza e di solitudine che non è facile da lasciarsi alle spalle. Il suo desiderio era quello di far parte di qualcosa di grande, ma non si è mai sentito accettato dal suo mentore, Batman, ed è proprio su questo sentimento che Joker baserà tutto il suo piano. Dopo averlo catturato inizia con lui un percorso di sofferenza e di odio che lo porterà ad essere quello che è oggi il Cavaliere di Arkham: un uomo che vede come unico scopo della sua vita la vendetta verso Batman.

