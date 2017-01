Palm Springs Film Festival 2016, un programma tra cinefilia e all stars

Il Palm Springs Film Festival, giunto alla 27esima edizione è nel pieno dello svolgimento. Si svolge nella omonima città, nella contea di Riverside.

Fino al 16 gennaio propone una serie di film in anteprima, confermando la sua vocazione ad una programmazione attenta a gusti cinefili ma anche popolari.

Tra i film in anteprima “The Beautiful Fantastic” di Simon Aboud, “Breakable You” di Andrew Wagner, “The Concessionaires Must Die!” di America Young, ”The Sense of an Ending” di Ritesh Batra.

Altre antprime sono di film stranieri, come “Behind the Clouds” della regista belga Cecilia Verheyden, “Brimstone” di Martin Koolhoven con Guy Pearce e Dakota Fanning, presentato anche a Venezia; “J: Beyond Flamenco” dalla Spagna e dritto da Carlos Saura.

Anche per l’Italia sono presenti diversi film: “Fire at Sea” (“Fuocoammare”) di Gianfranco Rosi, “Franca: Chaos and Creation” di Francesco Carrozzin, sulla giornalista Franca Sozzani; “Indivisible” (“Indivisibili”) di Edoardo De Angelis, “Like Crazy” (“La pazza gioia”) di Paolo Virzì.

Il focus sulla Polonia presenta tra gli altri film “Afterimage” di Andrzej Wajda, “Zacma: Blindness” di Ryszard Bugajski.

Tra gli attori che hanno partecipato al Festival quest’anno sono giunti Natalie Portman per presentare “Jackie”, Ryan Gosling per “La La Land”, Tom Hanks per “Sully”, Viggo Mortensen per “Captain Fantastic”. Il film di chiusura sarà “The Comedian” di Taylor Hackford.

