DC Universe Rebirth Special 1, rinascita comincia anche in Italia 06/01/2017 10:00 RW Edizioni distribuisce in Italia la nuova serie della DC Comics DC Universe: Rebirth n. 1 è stato pubblicato in America lo scorso maggio 2016, si tratta del prologo delle nuove narrazioni che coinvolgeranno i migliori personaggi a fumetti dell’Editore statunitense DC Comics. Una nuova partenza, un progetto importante il cui coordinamento è stato affidato a Geoff Johns, attuale direttore creativo della DC, premiato per l’ottimo lavoro svolto con Lanterna Verde ridando nuova linfa al personaggio nel corso degli ultimi nove nove anni, fino all’approdo cinematografico con Green Lantern del 2011. Johns ha inoltre realizzato e collaborato anche in altri titoli DC come Justice Society of America, Flash, Aquaman, Teen Titans. Tra gli altri autori troviamo Phil Jimenez, Ethan Van Sciver, Ivan Reis e Gary Frank. DC Universe: Rebirth n. 1 è solo il primo titolo del nuovo inizio. Infatti sono stati annunciati oltre venti nuovi riavvii riguardanti altrettanti personaggi della DC Comics. La linea editoriale Rebirth è stata già lanciata negli Stati Uniti dallo scorso estate. Nuove minacce che stravolgeranno l’Universo DC, nuove narrazioni e vecchi personaggi approdano ora anche in Italia. Tra i titoli Rebirth maggiormente attesi troviamo Batman realizzato da Tom King, David Finch e Mikel Janin. Altro titolo atteso è Supergirl” di Steve Orlando e Brian Ching, l’intramontabile Wonder Woman di Greg Rucka, Liam Sharp e Nicola Scott, naturalmente anche Superman rinascerà editorialmente parlando, oltre a The Flash ed altri eroi DC Comics tra i più famosi. DC Universe: Rebirth n. 1 sarà disponibile a partire dal 7 gennaio 2017. © Riproduzione riservata

Cristiano Capotosti Scritto da Home

Galleria fotografica

Altri articoli Home

Comics & Games Recensione comics Captain Marvel the Mighty Marvel Comics ha lanciato una nuova e promettente serie a fumetti con protagonista uno dei personaggi di punta che nei prossimi anni apparirà anche al cinema. Captain Marvel the Mighty e le avventure di Carol Danvers hanno visto la loro prima pubblicazione a partire dallo fine di dicembre 2016. Captain Marvel the Mighty trama. Il comandante...

Comics & Games Green Lanterns vol. 1 - Rage Planet, nuova serie comics DC Comics nel corso del passato anno, ha dato avvio ad una linea di nuove storie con protagonisti i personaggio più importante della DC Universe. La nuova linea editoriale denominata Rebirth, rinascita, ha proposto delle interessanti novità riscuotendo il favore della critica. A gennaio verrà pubblicata una nuova serie relativa...

Comics & Games Vampirella, il ritorno del comics in una nuova serie a fumetti La nuova vita di Vampirella prenderà inizio nel corso del 2017 così come annunciato dall’editore americano che promette una profonda rivisitazione della narrazione per il personaggio legato ad una trama fantasy-horror. La trama di Vampirella n. 0 s’incentra sulla ricomparsa della spietata cacciatrice. Ormai attesa da pi&ug...

Comics & Games NieR Automata, anteprima videogame per PS4: il gioco action del 2017 NieR Automata è un videogioco sviluppato dai Platinum Games e pubblicato da Square Enix, il seguito non diretto di un primo capitolo divenuto una sorta di piccolo cult nella precedente generazione di console. Se Nier non aveva rappresentato per critica e grande pubblico un successo in termini qualitativi e di vendite, l’apprezzamento d...

Comics & Games Ghostbusters Comics, una nuova serie a fumetti Ghostbusters è tornato nelle sale cinematografiche nel corso del 2016, in versione femminile. Tra le attrici protagoniste, interpreti dei personaggi esperti del soprannaturale, sono apparse Kristen Wiig, Melissa McCarthy e Kate McKinnon. Le tre protagoniste hanno ottimamente interpretato i nuovi personaggi della nuova serie sugli acchiappafa...

Comics & Games Mighty Captain Marvel, nuova serie della Marvel comics Captain Marvel è stato recentemente annunciato come il nuovo e prossimo film tratto dai un personaggio dei fumetti appartenente al mondo della Marvel Studios, previsto nelle sale a partire dalla primavera del 2019. Protagonista nel ruolo di Captain Marvel ed in quello di Carol Danvers sarà con ogni probabilità l’attrice e...

Comics & Games LEGO Worlds, anteprima videogame per PS4 e Xbox One: un mondo di Lego LEGO® Worlds è il videogioco sviluppato da TT Games e pubblicato da Warner Bros. Interactive Entertainment, una sintesi del mondo formato mattoncini e della creatività che ad esso si lega. Se nel mondo videoludico la serie LEGO si è unita a diversi brand cinematografici, portando giochi d’azione divertenti e con sezio...