Beyond, la nuova serie tv targata Freeform fatica a decollare

"Beyond" è una serie tv di fantascienza creata da Adam Nussdorf e prodotta da Tim Kring di "Heroes" e David Eick, la cui première ha avuto luogo il 2 gennaio: in attesa di un feedback chiaro su quanto questo telefilm possa attrarre il pubblico la Freeform, il network che lo sta trasmettendo in televisione e in internet su Freeform app, Freeform.com, On Demand e Hulu, sta spingendo il suo prodotto. In molti, però, hanno espresso delle perplessità.

La serie tv narra la storia del teenager Holden Matthews che una notte va a osservare uno sciame di meteoriti insieme a un amico ma dopo una banale litigata con dei ragazzi più grandi fugge in un bosco con la bicicletta, scivola sbattendo la testa contro un albero e viene investito da una luce accecante. Svegliatosi dopo dodici anni di coma, si accorge di possedere dei superpoteri che attirano l'attenzione di numerosi gruppi di potere più o meno malintenzionati. Mentre è impegnato a scappare dalle varie minacce, svolge delle indagini per scoprire cosa gli sia accaduto nei dodici anni di cui non ha memoria e per quale motivo l'assurda avventura stia capitando proprio a lui. Holden si sente smarrito e la giovane Warna, che lo avverte di non fidarsi di nessuno, lo confonde ancora di più.

Se al momento possiamo giudicare solo i primi due episodi, dobbiamo però dire che "Beyond" ha già suscitato reazioni contrastanti. La première ha avuto poco più di un milione di ascolti, un numero che non sbalordisce, con una significativa diminuzione nel secondo episodio rispetto al primo. Le preoccupazioni maggiori però arrivano dalla critica: se è vero che la trama non brilla certo in originalità, alcune voci autorevoli hanno espresso dei giudizi "tranchant". Neil Genzlinger del New York Times ha scritto che la serie ha la pretesa di essere avvincente ma risulta noiosa, stroncando anche la recitazione del protagonista Burkely Duffield, definita "insipida". Derek Lawrence di "Entertainment Weekly" esprime obiezioni simili, puntando l'indice contro i ritmi blandi.

Burkely Duffield, ventiquattrenne attore canadese sconosciuto al grande pubblico, è noto soprattutto per aver interpretato Eddie in "Anubis" e Tommy Murphy nel film tv "Jinxed", ma lo vedremo presto anche nel lungometraggio "Warcraft". Fratello dell'attrice e cantante Victoria, Burkely si è detto interessato al marketing e nel caso non dovesse sfondare nella recitazione, si butterebbe in quel settore.

