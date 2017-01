Charmed, le streghe tornano in una nuova serie comics

Charmed è il titolo originale della nota serie Tv Streghe, apparsa sugli schermi televisivi in buona parte del mondo dal 1998 al 2006 ed ha narrato le vicende delle sorelle Halliwell, Piper, Phoebe e Prue. Interpretate inizialmente dalle attrici Holly Marie Combs, Alyssa Milano e Shannen Doherty. Quest’ultima venne successivamente avvicendata dall’attrice Rose McGowan.

Dynamite Entertainment nel 2017 ripropone, nella versione comics, le avventure delle tre protagoniste di quella che è stata una serie Tv di successo. Con una trama districatasi tra incantesimi, sortilegi e magia di ogni genere e sorte. Tra le pagine a fumetti, in Charmed n. 1, verranno proposti nuovi episodi che hanno sulla sfondo sempre la stregonerie in un contesto fantastico, come nella serie Tv originale anche in questo nuova avventura i demoni cercheranno di attentare alla vita delle sorelle Halliwell. Le tre sorelle sono le streghe più potenti che esistono e rappresentano una minaccia per i demoni che vedono in loro l’ultimo baluardo a difesa degli innocenti.

Charmed n. 1 è scritto da Erica Schultz che ha già lavorato per la Dynamite Entertainment nella serie comics Swords of Sorrow e che si è detta entusiasta di poter realizzare questa nuova serie essendo stata essa stessa una fan della serie televisiva. Le illustrazioni sono curate da Maria Sanapo che ha collaborato con Dynamite in Grimm e per la DC Comics in alcuni numeri di Bombshels.

Charmed n. 1 è stato annunciato in America a partire dal prossimo marzo 2017, la Dynamite Comics con questa nuova serie continua le avventure della fortunata serie televisiva.

© Riproduzione riservata