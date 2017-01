Dance Dance Dance, la prima eliminazione nella terza puntata del talent show

La terza puntata di "Dance Dance Dance" va in onda su FoxLife il 4 gennaio 2017.

Nel nuovo appuntamento con l'edizione italiana del talent show avviene il primo Dance Off, ovvero la prima eliminazione. Le due coppie risultate ultime in classifica nella precedente puntata si sfidano per restare nello show. Tania Cagnotto e Giovanni Tocci si cimentano nell'interpretazione di "Party Rock Anthem" degli LMFAO mentre Mirco Bergamasco e Ati Safavi in "Jai Ho" delle Pussycat Dolls.

Queste le altre esibizioni della terza puntata: Diego Dominguez e Clara Alonso in "Love Yourself" di Justin Bieber, Claudia Gerini e Max Vado in "Lean on" di Major Lazer & DJ Snake; Chiara Nasti e Roberto De Rosa in "Me Against The Music" di Britney Spears con Madonna; Raniero Monaco di Lapio e Beatrice Olla in una celebre scena del film "Footloose".

Il programma televisivo è condotto da Andrea Delogu e Diego Passoni. La giuria è composta da Vanessa Incontrada, Luca Tommassini e Timor Steffens.

