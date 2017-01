Gran Turismo Sport, anteprima videogame per PS4: il mondo dell'automobilismo

Gran Turismo Sport è il videogioco automobilistico sviluppato da Polyphony Digital e pubblicato da Sony in esclusiva su PS4, il primo capitolo della serie a giungere sulle console di nuova generazione. La saga ha rappresentato, sin dalla sua uscita nel 1997, un paradigma all’interno del mercato videoludico, divenendo in poco tempo un brand conosciuto e riconoscibile ovunque, un vero e proprio marchio di garanzia all’interno dei giochi di guida simulativi. Il lungo processo di sviluppo, che contraddistingue l’uscita di ogni Gran Turismo, è sinonimo di cura maniacale, tra centinaia di macchine e tracciati disponibili, e una mole di contenuti sempre impressionante. Questo trend, negli ultimi anni, ha però pesato in un mercato sempre più concorrenziale, con il rivale americano Forza Motorsport forte di un gameplay più fresco e realistico, e il debutto di multipiattaforma interessanti come Project Cars e l’italianissimo Assetto Corsa. Il progetto di Gran Turismo Sport si pone così l’obiettivo di svecchiare e innovare la serie, con una struttura di base totalmente differente rispetto al passato.

La Modalità Campagna è la base per giocatore singolo della nuova edizione di Gran Turismo Sport, con un carriera che unisce la tradizione della serie con nuovi contenuti. Si parte come sempre dalle Patenti, vere e proprie lezioni dove imparare le basi della guida, utili per affrontare sfide e missioni al volante, insieme alle competizioni su circuito. La Modalità Sport, invece, è un nuovo modo di vivere l’esperienza di guida online, con un sistema automatico che permette a giocatori dello stesso livello di sfidarsi. L’accordo con la FIA permette di affrontare due campionati in parallelo, dove rappresentare il proprio paese di origine, nella Coppa delle nazioni, o la nostra casa automobilistica preferita, la Coppa costruttori.

Il gameplay di Gran Turismo Sport si muove per aumentare la sensazione di realismo alla guida, con un miglioramento in termini di fisica e reazione della macchina alle diverse superfici, oltre che nelle sconnessioni e avvallamenti della pista. Il sistema di aiuti permette un’adattabilità sia per neofiti che esperti nei giochi automobilistici, con particolare attenzione nelle differenze tra un veicolo e un altro.

La grafica di Gran Turismo Sport è senza dubbio la miglior espressione visiva sinora apprezzata su console, grazie ai filmati mostrati su PS4 Pro, tra risoluzione in 4K ed effetti in HDR. Il colpo d’occhio regala una definizione e pienezza di colori incredibile, tra circuiti soleggiati, al tramonto e nelle gare in notturna. La cura per i particolari, marchio di fabbrica della serie, viene riversata nelle macchine presenti in Gran Turismo Sport, con centinaia di auto perfettamente realizzate sia negli esterni che nella visuale interna.

L’uscita di Gran Turismo Sport è prevista nel corso del 2017, con una finestra di lancio ipotizzabile per l’ultimo trimestre dell’anno. Il titolo, come da tradizione, sarà in esclusiva per console Sony, nello specifico per PS4.

© Riproduzione riservata