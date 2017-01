Casa Mika Afterparty, dagli inediti fuori onda ai momenti più significativi dello show 03/01/2017 12:15 Il programma televisivo "Stasera Casa Mika" torna su Rai 2 il 3 gennaio 2017 con una puntata speciale. Il varietà "Stasera Casa Mika" torna su Rai 2 con una puntata speciale dal titolo "Casa Mika Afterparty", duranta la quale sono svelati inediti fuori onda e riproposti alcuni dei momenti più significativi del programma televisivo. Il nuovo appuntamento con lo show offre nuovamente al pubblico le esibizioni di Mika sulle note dei suoi successi "Grace Kelly", "Good Guys", "Over My Shoulder" e "Hurts", i divertenti sketch di Virginia Raffaele, i numerosi duetti del cantautore, con Giorgia in “You've Got A Friend”, con Eros Ramazzotti in “Ci Parliamo Da Grandi“, con Chiara Galiazzo in “Stardust”, con Emma Marrone in “Domani È Un Altro Giorno, Si Vedrà” e con Malika Ayane in “Io Che Non Vivo”. La puntata speciale "Casa Mika Afterparty" ripropone anche l'intervento di alcuni dei tanti ospiti che hanno movimentato il programma televisivo, tra questi Monica Bellucci, Sting, Renzo Arbore, Pif e Kylie Minogue. L'evento comprende anche il personale ricordo di Mika dedicato al compianto scrittore Dario Fo, Premio Nobel per la Letteratura. © Riproduzione riservata

