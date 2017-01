Film più visti della settimana in USA: 'Rogue One: a Star Wars Story' resta incontrastato 03/01/2017 10:31 Al box office USA "Rogue One: A Star Wars Story" resta il film più visto della settimana. Il box office dei film più visti negli Stati Uniti dal 30 dicembre 2016 al 1 gennaio 2017 presenta in prima posizione la conferma di rimanere al primo posto “Rogue One: A Star Wars Story”, con 424,917,705 di dollari: Jyn Erso è la protagonista che assieme ai ribelli deve combattere l’Impero e la formazione della Morte Nera. Al secondo posto resta il film della Universal “Sing” con 166.421.490 di dollari: un impresario teatrale riunisce vari animali per un un talent musicale che risollevi la propria carriera. Al terzo posto si conferma “Passengers” della Sony, sulla storia di Aurora e Jim che in un’astronave sono svegliati dall’ibernazione prima del previsto (61.450.201 di dollari ). Al quarto posto risale il film della Disney "Moana", sulla storia della giovane principessa che deve salvare la sua isola (210.033.039 di dollari): il film è primo in Italia con 6.669.603 di euro. Al quinto c’è la commedia “Why Him?” della 20th Century Fox: un padre conosce il nuovo fidanzato della figlia e cerca di evitarlo (34.618.587 di dollari © Riproduzione riservata

Giovanni Menicocci Scritto da Home Film correlati Rogue One: A Star Wars Story

Galleria fotografica

Altri articoli Home

Cinema / Thriller The Girl Before, il nuovo thriller di Ron Howard Lo scorso novembre la testata “Deadline” ha annunciato in esclusiva che la Universal Pictures aveva acquistato i diritti cinematografici di "The Girl Before", un romanzo thriller firmato da J. P. Delaney, pseudonimo dietro il quale si celerebbe l’autore Tony Strong. La pubblicazione del libro, inizialmente prevista per l’aut...

Cinema / News First Men, il nuovo film con Ryan Gosling Ryan Gosling sarà il protagonista del nuovo film di Damoene Chazelle, con cui ha già lavorato al recente “La La Land”. La storia è un biopic, quella del primo uomo giunto sulla Luna, Neil A. Armstrong. Già dal 2015 Gosling era in lizza per il ruolo, ma l’accordo è stato raggiunto solo ieri. Il f...

Cinema / News The Voyeur's Motel, Sam Mendes abbandona il film tratto dal libro di Gay Talese Il progetto. Il 15 aprile di quest’anno si era diffusa la notizia che Sam Mendes aveva intenzione di girare e produrre per la Dreamworks un film tratto dal discusso libro di Gay Talese “The Voyeur’s Motel”. Ma lo scorso 23 novembre sul sito di “Deadline” è stato annunciato che il regista ha rinunciato al p...

Cinema / Recensioni Recensione del film Il GGG - Il grande gigante gentile Il GGG - Il grande gigante gentile è il film di Steven Spielberg, con Mark Rylance, Ruby Barnhill e Penelope Wilton. La sceneggiatura è di Melissa Mathison (leggi l’intervista all’attore del film Jonathan Holmes). Sophie è una bambina coraggiosa che di notte apre la finestra e urla contro i ragazzi che sono a gozzo...

Cinema / Fantasy Mortal Kombat, arriva un nuovo film ispirato alla saga di videogiochi Qualche settimana fa, “Variety” ha annunciato che Simon McQuoid è in trattativa per dirigere il reboot cinematografico della saga videoludica “Mortal Kombat”. McQuoid, di origini australiane, è uno dei registi più richiesti e premiati nel settore pubblicitario; nel suo curriculum può vantare la pa...

Cinema / Recensioni Recensione del film Passengers Passengers è il film sci-fi di Morten Tyldum, con un cast composto da Chris Pratt, Jennifer Lawrence, Michael Sheen e Andy García. La storia di fantascienza di Jim (Pratt) e Aurora (Lawrence) non può essere definita fluida. Le scene tendono a surclassare la trama, scritta nel 2007 dallo sceneggiatore Jon Spaihts e giunta nella...

Cinema / News Baby Driver, prime immagini del film thriller Sono state diffuse le prime immagini del film thriller “Baby Driver”, con Ansel Elgort e Lily James. Il giovane pilota, Baby (Elgort) lavora per diversi rapinatori. Quando incontra la ragazza dei suoi sogni (James), Baby vede la possibilità di abbandonare la sua vita criminale. Dopo essere stato costretto a lavorare per un boss ...

Cinema / Drama Manchester by the Sea, un bambino da accudire nel film dai luoghi dolorosi Manchester by the Sea è il film di Kenneth Lonergan, con Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler e Lucas Hedges. Sta ottenendo successo di critica e pubblico, con un incasso attuale di 18.2 milioni di dollari.Negli Stati Uniti è uscito il 18 novembre, mentre in Italia il 17 febbraio 2017. L’argomento è attuale: L...

Cinema / Thriller Kill Bill Volume 3: Quentin Tarantino farà un altro film su Beatrix Kiddo? davudUn progetto annunciato. Proprio lo scorso anno Quentin Tarantino aveva annunciato a “Variety” di avere l’intenzione di girare “Kill Bill Volume 3”, in quello che sarebbe il primo sequel della sua carriera. Sembrava inoltre che fosse pronto anche un abbozzo di trama, incentrato sulla figlia di Vernita Green, Nikki,...