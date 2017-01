Shadowhunters, la lotta ai demoni continua nella seconda stagione della serie fantasy 03/01/2017 07:00 La seconda stagione di "Shadowhunters: The Mortal Instruments" è disponibile sulla piattaforma streaming Netflix dal 3 gennaio 2017. La seconda stagione della serie televisiva “Shadowhunters: The Mortal Instruments” debutta sulla piattaforma streaming Netflix il 3 gennaio 2017. Adattamento della saga di romanzi fantasy della scrittrice statunitense Cassandra Clare, la fiction è ambientata nella città di New York e racconta le vicende di Clary Fray, una giovane studentessa che frequenta la Brooklyn Academy of Arts. L'esistenza della protagonista subisce una svolta radicale nel giorno del suo diciottesimo compleanno. La ragazza sta trascorrendo una serata di festa in un locale e assiste a un omicidio che nessun altro è in grado di vedere. Poco dopo aver scoperto che sua madre è stata misteriosamente rapita, Clary è aggredita da un demone e salvata da un misterioso ragazzo che aveva visto all'interno del locale. Il giovane è uno Shadowhunter, metà uomo e metà angelo, con il compito di proteggere i Mondani, ovvero gli essere umani, dalla malvagità dei demoni. Clary scopre di possedere dei poteri soprannaturali e di appartenere anch'essa agli Shadowhunters. La serie televisiva offre una narrazione fantastica e rappresenta un ulteriore personaggio la cui condizione esistenziale evolve a seguito della consapevolezza del possesso di capacità sovrumane. La tematica ricorre frequentemente nella mercato televisivo contemporaneo, soprattutto nelle serie supereroistiche. In "Luke Cage", altra serie disponibile su Netflix, la vita del protagonista muta proprio nel momento in cui esso scopre le sue capacità soprannaturali. Sulla stessa piattaforma streaming sono attese altre due produzioni seriali tratte da fumetti e focalizzate su protagonisti con doti sovrumane, “Iron First” e “Legion”. La trama di "Shadowhunters" è connotata da un’impostazione prettamente fantasy che permette allo spettatore di vivere una nuova esperienza audiovisiva al di fuori della propria realtà. Nella serie televisiva vengono accolti numerosi personaggi ma la linearità del contrasto tra bene e male si realizza attraverso un personaggio positivo di supporto, Jace Wayland, e la costruzione di un antagonista principale che minaccia l'umanità nel suo complesso. Consapevole della sua nuova condizione, Clary agisce all’interno di un contesto fantastico popolato da creature fantastiche. L'ambientazione irrealistica è presente anche in recenti serie televisive, come “The Magicians”, anch’essa ispirata a un libro e disponibile sulla piattaforma streaming TIMvision dal 20 dicembre 2016, ed “Emerald City”, attesa sull'emittente statunitense NBC dal 6 gennaio 2017. © Riproduzione riservata

Luigi Spezzi Scritto da Home

Galleria fotografica

Altri articoli Home

Serie TV / News Taboo, un misterioso Tom Hardy nel trailer della miniserie televisiva È stato rilasciato un nuovo trailer di "Taboo", la nuova miniserie televisiva in onda sul canale BBC One dal 7 gennaio 2017 e sull'emittente statunitense FX dal 10 gennaio 2017. Disponibile sul canale ufficiale Youtube della BBC, il video offre al pubblico alcune anticipazioni sullo sviluppo della trama della fiction, tra complotti e ...

Serie TV / News Dance Dance Dance, Claudia Gerini interpreta Beyoncé nella seconda puntata del talent show L'edizione italiana del talent show "Dance Dance Dance" giunge alla seconda puntata, in onda su FoxLife il 28 dicembre 2016. Il nuovo appuntamento con il programma condotto da Andrea Delogu e Diego Passoni è connotato dalle esibizioni singole, pertanto solo un componente delle coppie in gara sale sul palco per reinterpretare stor...

Serie TV / News Selfie - Le cose cambiano, nuove storie nell'ultima puntata del reality L'ultima puntata del programma televisivo "Selfie - le cose cambiano" va in onda su Canale 5 il 28 dicembre 2016. Nel nuovo appuntamento con il make-over condotto da Simona Ventura sono raccontate diverse storie di persone impegnate nel tentativo di modificare alcuni aspetti di sè stesse. Grazie a un team di medici esperti, profe...

Serie TV / News Doctor Who: supera 200 mila view il trailer della nuova stagione Il trailer della nuova stagione di "Doctor Who", il cui debutto è atteso nel 2017, è stato pubblicato sul canale ufficiale Youtube della serie televisiva, dove ha superato 200 mila visualizzazioni. Il video rivela alcuni dettagli sulla trama, connotata da un'atmosfera avventurosa e ricca di azione. Per la terza volta l'attore sc...