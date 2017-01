Recensione comics Captain Marvel the Mighty

Marvel Comics ha lanciato una nuova e promettente serie a fumetti con protagonista uno dei personaggi di punta che nei prossimi anni apparirà anche al cinema. Captain Marvel the Mighty e le avventure di Carol Danvers hanno visto la loro prima pubblicazione a partire dallo fine di dicembre 2016.

Captain Marvel the Mighty trama. Il comandante degli Alpha Flight Carol Danvers nonché Captain Marvel, tra i più potenti eroi della Terra, si sente impotente e tesa, non riesce più a dormire, a dominare i propri incubi che le impediscono di fare quel sonno rigeneratore di cui ha un disperato bisogno. Colta dalle ansie del combattimento per gli amici persi sul campo di battaglia, cerca conforto nelle cure della sua analista. Mentre la Terra è alle prese con rifugiati alieni provenienti da tre diverse Galassie, Captain Marvel sembra essere schiacciata dalla propria fama di eroe.

Margaret Stohl, scrittrice di bestseller come Beautiful Creatures, ha realizzato la sceneggiatura della nuova serie comics della Marvel, donando alla narrazione una profondità che coinvolge gli appassionati. Dal primo episodio della nuova serie si scorge un attenzione non solo alle dinamiche che coinvolgono la protagonista ma viene approfondita e ben elaborata anche l’interazione con gli altri personaggi, supportando la narrazione con episodi ironici e divertenti. Ramon Rosanas ha invece curato le illustrazione tratteggiando con attenzione ed eleganza i personaggi.

La dinamica della narrazione viene costruita sull’importanza dell’amicizia e della responsabilità, sui ricordi che affiorano dando al personaggio quell’emotività che la rende umana. La nuova Carol Danvers si presenta ai fan mantenendo i tratti salienti del suo passato, proiettata in questo nuovo capitolo come uno dei personaggi a fumetti più interessanti della stagione. Non è un caso se Captain Marvel è stato scelto come prossimo titolo cinematografico dalla Marvel Studios, previsto nel 2019 con protagonista Brie Larson, premiata con l’Oscar 2016 come miglior attrice protagonista per il film Room. Forse non sarà la prima uscita cinematografica del personaggio comics, infatti alcuni rumors, non confermati, danno Captan Marvel tra i protagonisti di Avengers: Infinity War previsto per maggio 2018.

Captain Marvel the Mighty, in questa nuova versione, ha fatto la sua apparizione nel numero zero uscito lo scorso dicembre, i fan della Marvel apprezzeranno sicuramente questa nuova serie a fumetti, in attesa dell’uscita cinematografica.

© Riproduzione riservata