Serie tv più viste negli USA: 'NCIS' inaugura il 2017 con la prima posizione 02/01/2017 18:00 La classifica delle serie televisive più viste negli Stati Uniti dal 26 dicembre 2016 all'1 gennaio 2017. Il 2017 si apre nel migliore dei modi per il police procedural "NCIS", che con 9.49 milioni di spettatori guadagna nuovamente la prima posizione della classifica settimanale delle serie televisive più viste negli Stati Uniti. Ottimo risultato anche per "The Big Bang Theory", stabile al secondo posto con 6.27 milioni di spettatori. Novità alla terza posizione, raggiunta da "The Great Indoors" con 6.12 milioni di spettatori. La nuova sitcom con Joel McHale ha debuttato sull'emittente statunitense CBS il 27 ottobre 2016. © Riproduzione riservata

