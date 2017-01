Nintendo Switch, anteprima nuova console Nintendo

Nintendo Switch è la nuova console casalinga e portatile di Nintendo, un ibrido innovativo in ambito videoludico, che unisce il classico intrattenimento da salotto con l’indole portatile della casa giapponese. Il successo planetario di Nintendo DS e 3DS, unito al fallimento di Wii U, ha persuaso la casa di Kyoto ad unire i due mercati, cercando di ottenere il meglio da entrambi i concetti di videogaming. Il risultato è un concetto esteso di portabilità, che permette di giocare dove e come si vuole, sia seduti davanti alla propria tv che in movimento, a casa o dove si preferisce. L’evento di presentazione di Nintendo Switch, dello scorso 13 gennaio, ha chiarito la line-up dei giochi di lancio, oltre alle specifiche tecniche e al prezzo di uscita della console.

Le caratteristiche tecniche di Nintendo Switch configurano la console giapponese con una potenza di poco inferiore alle rivali PS4 e Xbox One, con videogiochi comunque capaci di girare in alta definizione fino a 1080p. Il modo di fruizione può essere diviso in tre differenti modalità. Nel concetto di home-gaming la console/tablet viene inserita all’interno della dock station, che funge da ricarica e collegamento verso la televisione, e rappresenta il modo classico di esperienza casalinga con il controller in mano. Rimuovere poi il device, unendo le due parti del pad Joy-Con allo schermo, trasforma la console Nintendo in un portatile a tutti gli effetti. La terza opzione è quella di usare lo schermo come un tablet, appoggiandolo su un ripiano e tenendo in mano il controller Joy-Con. Nintendo Switch è anche un deciso passo in avanti per quanto riguarda il servizio online, punto debole delle precedenti console della casa giapponese. Sarà quindi possibile giocare in multiplayer online, invitare amici e interfacciare più dispostivi tramite Wi-Fi, per sfide anche in locale. Nel pad Joy-Con è inserito inoltre un tasto share, per catturare immagini e video e condividerle all’interno dei social network.

Ma cosa è, nel dettaglio, il pad Joy-Con? Fondamentalmente è il controller per giocare con Nintendo Switch, ma ha differenti funzioni e può essere usato in diversi modi. La natura casalinga-portatile della console richiede necessariamente un pad modulare, ovvero che possa essere staccato e attaccato a diversi dispositivi. Il pad Joy-Con è quindi diviso in due parti, quella sinistra e destra, e può essere utilizzato anche solo in una delle due combinazioni possibili. Ciò significa che se nel gioco singolo avremo un normale pad, dalla doppia impugnatura, nel multiplayer potremmo dividerlo per giocare in due, grazie alla forma e ai tasti multipli all’interno dello stesso. L’utilizzo del Joy-con non si esaurisce tuttavia, qui, visto che può essere utilizzato come il controllar di movimento apprezzato su Wii, che registra e riconosce i nostri movimenti all’interno dello spazio.

Tra i principali giochi disponibili all’uscita di Nintendo Switch partiamo dall’esclusiva più attesa e importante, ovvero The Legend of Zelda: Breath Of The Wild. Il lancio di una nuova console è sempre un evento importante, così come l’uscita di un nuovo capitolo della serie Zelda; unire i due momenti rappresenta un fattore di enorme interesse e attrattiva, fondamentale per il lancio di Nintendo Switch. La magia delle ambientazioni si unisce alla struttura open-world, novità assoluta all’interno della saga. 1, 2, Switch è una raccolta di mini giochi che sfrutta l’uso doppio del pad Joy-Con come controller di movimento, per sfide competitive contro un altro giocatore. Tra i titoli multipiattaforma, Bethesda pubblicherà la riedizione di Skyrim mentre Electronic Arts porterà il suo brand sportivo più famoso e venduto, FIFA 17.

Tra i giochi presentati per Nintendo Switch, ma che salteranno la finestra di lancio, Splatoon 2, originale sparatutto in terza persona, dove inondare gli avversari di colorate vernici al posto dei proiettili. Super Mario Odyssey è atteso invece per le festività natalizie del 2017, con un Mario impegnato in differenti scenari, dalla metropoli moderna a boschi e lande desolate, in scenari 3D e a mondo aperto. Xenoblade 2 si presenta già come uno dei giochi di ruolo giapponesi più belli e interessanti in uscita, mentre Mario Kart 8 Deluxe tornerà ad aprile anche su Switch.

L’uscita di Nintendo Switch è prevista per il prossimo 3 marzo, ad un prezzo italiano consigliato di 329 euro, a differenza dei 299 dollari in territorio statunitense.

© Riproduzione riservata