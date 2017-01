Han Solo Anthology, a febbraio le riprese del film spin-off sul personaggio di "Star Wars"

Lo spin-off. Dopo il successo di “Rouge One: A Star Wars Story” è tempo di un altro spin-off sulle vicende di Guerre Stellari: quello su Han Solo, il famoso personaggio interpretato da Harrison Ford. Del film non si sanno ancora né il titolo né la trama (che comunque dovrebbe concentrasi sulla giovinezza del protagonista), ma è notizia recente che le riprese inizieranno il prossimo febbraio. L’opera è stata scritta da Lawrence e Jon Kasdan, e sarà diretta Phil Lord e Christopher Miller (“Piovono polpette”) e interpretata da Alden Ehrenreich ("Ave, Cesare!") nel ruolo del giovane Han Solo.

Han Solo. Quello interpretato da Harrison Ford è uno dei personaggi più amati della saga di “Star Wars”. Han Solo si è caratterizzato fin dal primo film del 1977 come un uomo dotato di umorismo e di un certo cinismo, che tende a mettere se stesso e i propri interessi al primo posto, ma capace allo stesso tempo di atti di solidarietà e di sacrificio per il prossimo. Dunque, un personaggio assolutamente interessante e simpatico, che riesce a donare alla serie quel tocco ironico e sarcastico che altrimenti le mancherebbe (quasi) del tutto. Non deve dunque stupire che il prossimo spin-off di “Guerre stellari” sarà incentrato proprio su Han Solo e, in particolare, sulla sua giovinezza.

Gli altri spin-off. Da quando la Walt Disney ha preso in mano “Star Wars” la saga è stata efficacemente rilanciata nel mercato, con una serie di nuovi episodi e spin-off sui personaggi e sul mondo creato da Lucas. Tra questi ultimi, non vi è solo il film in lavorazione su Han Solo, ma anche “Rouge One: A Star Wars Story”, episodio “collaterale” temporalmente ambientato tra “La vendetta dei Sith” e “Una nuova speranza”. L’opera ha avuto una buona accoglienza da parte della critica e ha incassato milioni di dollari in tutto il mondo. E in programmazione vi è anche un terzo spin-off: quello sul misterioso personaggio di Boba Fett.

I prossimi capitoli. Nella sua operazione di rilancio di “Star Wars”, la Disney non ha puntato solo sugli spin-off, ma naturalmente anche sui vari sequel, Infatti, se l’anno scorso è uscito l’Episodio VII (“Il risveglio della forza”), nel 2017 sarà il turno dell’ottavo capitolo, diretto con ogni probabilità da Rian Johnson. Previsto invece per il maggio del 2019 il nono, e terzo della nuova trilogia, capitolo del brand spaziale, che dovrebbe essere diretto da Colin Trevorrow, già regista di “Jurassic World”.

