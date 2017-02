Hitman: La Prima Stagione Completa, recensione videogame per PS4 e Xbox One

Hitman La Prima Stagione Completa è il videogioco sviluppato da IO Interactive e Square Enix, la collezione di tutti gli episodi, più i bonus usciti, nello scorso anno. La particolare struttura della famosa serie action-stealth è stata ripensata attorno al rilascio mensile di mappe e missioni, con contenuti in costante aggiornamento. Accanto alla trama principale, collegata da filmati introduttivi e finali, vi sono le sfide create dalla community e dagli stessi sviluppatori, con target e obiettivi a tempo. Il rilascio nei negozi dell’edizione fisica amalgama così tutte le differenti esperienze dei capitoli usciti nel corso del 2016, per la collezione definitiva della prima stagione di Hitman.

Le avventure dell’Agente 47, l’iconico sicario in giacca e cravatta e contraddistinto da un codice a barre sulla nuca, si strutturano in sei differenti location, che coprono praticamente ogni angolo del mondo. La trama di Hitman La Prima Stagione Completa ha luogo con un prologo collocato venti anni prima rispetto alla carriera del famoso assassino, con il suo ingresso nell’agenzia ICA, dove la figura di Diane Burnwood introduce i diversi bersagli da eliminare, considerati un pericolo per la stabilità mondiale. I sei episodi in cui è divisa la storia ci portano nei diversi continenti, con un mosaico di missioni che copre praticamente l’intero globo. Si parte con Parigi, per passare ai caldi lidi italiani di Sapienza e nei mercati di Marrakech, un resort di relax a Bangkok e un abbandonato ranch in Colorado, per chiudere il cerchio nella nipponica Hokkaido.

Il gameplay di Hitman La Prima Stagione Completa si struttura attorno all’eliminazione dei bersagli, solitamente due per ogni mappa di gioco. L’obiettivo assegnatoci dall’ICA prefigura l’uccisione del soggetto, senza tuttavia imporci alcuna strategia, liberamente interpretabile a discrezione del giocatore. Le decine di possibilità ci vengono suggerite dal menù di gioco, che ci guidano in scelte e opportunità all’interno della mappa, costruita per permette svariati approcci durante le missioni. Fondamentale sarà trovare i giusti travestimenti per entrare in zone altrimenti inaccessibili, oltre a sfruttare coperture ed elementi dello scenario per eliminazioni creative e che déstino il minor sospetto possibile.

La grafica di Hitman La Prima Stagione Completa abbraccia idealmente stili e culture differenti, con luoghi dalle peculiari caratteristiche architettoniche e visive. Si passa dai caldi colori delle coste italiane alla lussuosa ed elitaria villa francese, con lo sfondo inconfondibile dello skyline parigino. Le linee orientali vengono sublimate nel resort thailandese e nelle innevate vette e fiori di pesco di Hokkaido, floreali colorazioni che si contrappongono a missioni asettiche in ospedali e strutture segrete. Il panorama estetico di Hitman è variegato e stratificato, con decine di soluzioni e passaggi nascosti, scorciatoie che unite ai differenti travestimenti configurano un mondo di gioco libero e plasmato dalle nostre azioni.

© Riproduzione riservata