Yakuza 0, recensione videogame per PS4: la Mafia giapponese 31/01/2017 14:00 Yakuza 0 è un gioco maturo fatto di malavita e attività secondarie, un prequel che esplora le strade al neon della Tokyo anni Ottanta Yakuza 0 è il videogioco sviluppato da SEGA e distribuito da Koch Media, il prequel del brand nipponico basato sulla malavita giapponese, che esplora le origini e l’inizio della saga. La serie raccoglie l’eredità lasciata da Shenmue quasi dieci anni fa, con un titolo incentrato sulla cultura giapponese, proponendone una visione di vita quotidiana e verosimiglianza all’interno del contesto urbano scelto. La struttura ruota attorno ad una mappa dove compiere semplici azioni da cittadino o turista, visitando quartieri ed esplorando la città, una sorta di vero e proprio viaggio all’interno del Giappone contemporaneo. La storia e il modo di vivere l’esperienza configura Yakuza come un videogioco quasi unico, considerate le origini e basi interamente orientali su cui poggia il brand, che per il mercato europeo significano esplorare mondi e usanze totalmente differenti. La trama di Yakuza 0 parte dalle origini del protagonista Kazuma Kiryu, affiliato al clan dei Dojima, nella città Tokyo del 1988, tra strade al neon e quartieri che replicano la vivacità e il sottobosco della metropoli giapponese. Un pestaggio nel quartiere fittizio di Kamurocho, per recuperare del denaro, rappresenta l’incipit del titolo, tra congiure e vendette, un lungo viaggio che ruota attorno all’onore e al senso di appartenenza. L’intera produzione verte sul concetto di malavita giapponese, la Yakuza, dove si intrecciano scontri e rivalse territoriali, nella bellissima capitale nipponica messa in piedi da SEGA. Il gameplay di Yakuza 0 è quello di un sandbox, un mondo aperto esplorabile e composto da decine di missioni e attività secondarie. La trama si dipana lungo l’arco di circa venti ore di gioco, dove sviscerare il sistema di combattimento della serie, molto simile a quello dei picchiaduro 3D. Le schermaglie si arricchiscono con tre stili di combattimento differenti: brawler, rush e beast che modificano tipologia di attacco e presa, oltre all’uso di oggetti e armi. L’interazione con lo scenario durante gli scontri si traduce nell’utilizzo di elementi ambientali, come biciclette, portiere, cartelloni, con un’ottima implementazione di fisica e dinamiche di attacco e difesa. La grafica di Yakuza 0, pur non presentando un elevato dettaglio e modellazione dei personaggi, mette in scena un ambiente vivo e credibile, con una Tokyo perfettamente realizzata, un connubio di passato futuristico e luci al neon, con decine di negozi ed edifici in cui entrare. Le stesse attività secondarie si snodano nei luoghi del divertimento della metropoli orientale, con sale giochi, bar, karaoke, scommesse, club di biliardo e bowling. La riproduzione si muove cercando di dare verosomiglianza al contesto storico, con manifesti, poster e cartelloni pubblicitari dell’epoca. La resa visiva trova la massima espressione durante le cutscenes, i filmati che scandiscono le fasi della storia, con animazioni e movenze davvero godibili. © Riproduzione riservata

Fabio Tosti Scritto da Home





Galleria fotografica

Altri articoli Home

Comics & Games Graphic Novel March, pluripremiata dalla American Library Association L’American Library Association ad inizio di questa settimana ha voluto premiare i migliori libri del 2016. La graphic novel March ha ricevuto diversi premi tra cui quello per il miglior libro illustrato per ragazzi. March è stata considerata un’opera che potrebbe influire sulla formazione giovanile ed è stata premiata per ...

Comics & Games Nuova serie comics, Britannia: We who are about to die L’Editore statunitense Vailant ha annunciato l’uscita di un nuovo capitolo del fortunato ciclo Britannia intitolato We who are about to die che porterà i protagonisti alla ricerca d’indizi nella Roma antica. La nuova miniserie suddivisa in quattro capitoli è stata scritta da Peter Milligan ed illustrata da Juan Jos&e...

Comics & Games Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, recensione videogame per PS4 Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue è un videogioco sviluppato da Square Enix, che unisce l’universo della software house nipponica con quello della Disney. Insieme ai due capitoli principali, usciti su PlayStation 2, la serie si è espansa grazie a ben sette titoli, che hanno esplorato nuove dinamiche e trame all’...

Comics & Games Marvel Comics nuova serie a fumetti per Elektra Marvel Comics prosegue con la rinnovazione ed il ringiovanimento di alcuni personaggi che hanno maggiormente attratto i suoi lettori. Proseguendo questa linea editoriale, il prossimo febbraio verrà lanciata la serie comics riguardante il personaggio di Elektra. Nato dal genio di Frank Miller il personaggio di Elektra ha subito diverse evoluz...

Comics & Games Justice League of America Killer Frost Rebirth, la nuova vita di Caitlin Snow Killer Frost è nata come una giovane scienziata dei laboratori Star che risponde al nome di Caitlin Snow, apparsa tra i protagonisti della serie Tv The Flash ed interpretata dall’attrice statunitense Danielle Panabaker. DC Comics rilancia il personaggio come protagonista nella serie Justice League of America, scritta da Jody Houser e S...

Comics & Games Comics Black Screen, nuova graphic novel fantascientifica e psicologica Black Screen promette di avvincere il lettore appassionato di ambientazioni fantascientifiche e legato a trame futuristiche nelle quali la prevedibilità del prossimo destino che attende le persone s’incastra nella trama ed agisce come propulsore di un racconto che, come comunicato dall’editore, propone un volo nelle profondit&agr...

Comics & Games / Super Heroes Recensione Vita da Commessa edito da BeccoGiallo racconto autobiografico di Laura Tanfani Vita da Commessa è il libro tratto dal divertente blog di Laura Tanfani pubblicato dalla casa editrice BeccoGiallo. Il racconto ironico della vita quotidiana di chi si trova dall’altra parte del bancone e che ci presenta una variopinta quantità di clienti che solo chi ha fatto questo lavoro può capire di cosa si parla. Il...