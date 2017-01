Uncharted The Lost Legacy, anteprima videogame per PS4: in India con Chloe

Uncharted The Lost Legacy è il videogioco sviluppato da Naughty Dog e pubblicato da Sony, l’espansione per giocatore singolo di Uncharted 4: Fine di un Ladro. Il DLC, con protagonista Chloe, arricchisce la storia del quarto capitolo della saga, ad oggi la miglior esclusiva per la console giapponese. Uncharted 4 ha infatti rappresentato il vero primo titolo next-generation, grazie a un comparto grafico e una struttura fortemente cinematografica. Naughty Dog ha voluto così ampliare ed esplorare nuovi orizzonti all’interno delle avventure della saga, con un’espansione che cambia completamente stile e indirizzo artistico, portandoci in una grigia e pericolosa India.

La trama di Uncharted The Lost Legacy ha luogo dopo le vicende narrate in Uncharted 4: Fine di un ladro, cambiandone protagonista ma unendo vecchie e nuove conoscenze del brand videoludico. Si passa così dall’iconico Nathan Drake a Chloe, affascinante donna già co-protagonista del terzo episodio della serie, che torna qui matura e con intenti differenti rispetto al passato. L’ambientazione si sposta nelle terre orientali dell’India, dove la devastazione di un conflitto armato fa da sfondo alle vicende dell’espansione. Come visto nel trailer, il nostro compagno di viaggio sarà Nadine, apparsa già in Uncharted 4 dalla parte dei nemici.

Il gameplay di Uncharted The Lost Legacy sembra essere indirizzato maggiormente verso la componente stealth, con la protagonista femminile che può muoversi silenziosamente e in furtività, grazie ad un peso minore e a manovre elusive più efficaci. La sequenza di presentazione durante la Playstation Experience 2016 mostra infatti una Chloe attenta a non farsi scoprire, passando da una copertura all’altra evitando il contatto nemico. Questo non significa, tuttavia, l’assenza di scontri, con fasi action pienamente giustificate dagli eventi e che seguono le orme del capitolo principale.

La grafica di Uncharted The Lost Legacy si presenta più rifinita e matura del colorato quarto episodio, con un’atmosfera opprimente e tendente al grigio, nel pieno di una guerra civile orientale. La direzione artistica riproduce ambientazioni e costumi esotici, con un netto stacco rispetto al passato e un’avventura che mescola la realtà di un Paese sotto attacco con le vicende romanzate della serie. La cura per i dettagli, le movenze e le espressioni facciali regalano un quadro visivo eccellente, oltre ad un ambiente vivo e ricco di elementi, testimoniato dalla vista dai tetti indiani verso la cittadina sotto il bombardamento.

L’uscita di Uncharted The Lost Legacy è prevista per il 2017, in esclusiva su PS4. Non è stata annunciata, tuttavia, una data di uscita precisa, per un’espansione che sarà giocabile anche da chi non ha giocato o possiede Uncharted 4: Fine di un ladro. Il DLC con il duo femminile verrà commercializzato direttamente su PSN ed avrà un prezzo budget, rispetto ai classici capitoli della serie.

