The Walking Dead: A New Frontier, recensione videogame per PS4 e Xbox One

The Walking Dead: A New Frontier è il videogioco sviluppato da Telltale Games, divenuti conosciuti nel panorama videoludico proprio grazie alla prima stagione, meravigliosa ed indimenticabile, di The Walking Dead. Il ripensamento delle vecchie avventure grafiche, rese cinematografiche nella progressione e nei dialoghi, con un’ampia scelta in termini decisionali e di bivi nella trama, ha permesso alla software house di affermarsi in un genere molto redditizio e apprezzato negli ultimi anni. La prima stagione di TWD, vincitrice del titolo Game Of The Year 2012, ha rappresentato un manifesto in termini di profondità di personaggi, storia, carica emotiva e cliffhanger, con un’impostazione da serie tv assolutamente eccellente. Le scelte all’interno della narrazione, con la morte o la sopravvivenza dei nostri compagni di viaggio, e un finale da lacrime hanno giustamente premiato un’avventura grafica capace di emozionare e segnare la precedente generazione di console. Se la prima stagione è stato un punto di partenza importante per la serie, la seconda non è stata all’altezza delle enormi aspettative, deludendo in parte i fan che attendevano gli sviluppi della giovane Clementine, protagonista anche del nuovo capitolo.

La trama di The Walking Dead: A New Frontier riparte da dove si era interrotta la seconda stagione, con una Clementine ormai cresciuta e matura. L’intreccio narrativo, fulcro delle avventure grafiche dei Telltale, si muove attraverso vecchi e nuovi personaggi, flashback di un passato sofferto e vissuto nelle precedenti stagioni, che ha portato la giovane ragazza a perdere affetti e amici. Come da tradizione Telltale, l’esperienza è divisa in episodi a rilascio mensile, con le prime due puntate già disponibili su PSN e Xbox Live.

Il gameplay di The Walking Dead: A New Frontier è quello classico della serie, incentrato nell’esplorazione di ambienti e nella scelta multipla dei dialoghi. L’esperienza viene modificata e strutturata attorno alle nostre azioni e decisioni, che modificano il corso degli eventi e si ripercuotono nelle relazioni tra i personaggi. Le fasi di azione sono limitate ai canonici quick-time event, ovvero la pressione al tempo giusto dei tasti che compaiono su schermo, per un ritmo che unisce sezioni lente e ragionate ad improvvisi scontri contro umani e non-morti.

La grafica di The Walking Dead: A New Frontier si ispira al fumetto della saga e non alla serie tv, portandone anche lo stile estetico e narrativo. Il risultato è quello di una serie comics a puntate, con linee disegnate a matita e contorni ben delineati, con particolare attenzione alle espressioni facciali e al modo dei personaggi di comunicare sentimenti e pensieri. Ogni scelta, infatti, comporta una conseguenza, con il gioco ad avvisarci nei momenti più delicati quale possa essere la reazione dei nostri compagni di avventura.

