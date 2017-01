Green Lanterns vol. 1 - Rage Planet, nuova serie comics

DC Comics nel corso del passato anno, ha dato avvio ad una linea di nuove storie con protagonisti i personaggio più importante della DC Universe. La nuova linea editoriale denominata Rebirth, rinascita, ha proposto delle interessanti novità riscuotendo il favore della critica. A gennaio verrà pubblicata una nuova serie relativa al titolo di Lanterna Verde che vedrà l’introduzione di due nuovi personaggi.

Green Lanterns vol. 1 - Rage Planet, Hal Jordan, la Lanterna originale, assegna un incarico a due nuove reclute del corpo delle lanterne verdi. Jessica Cruz e Simon Baz sono al loro primo incarico e dovranno proteggere la terra dalla minaccia rappresentata da uno dei nemici più pericolosi delle Lanterne. Atrocitus e le lanterne rosse stanno per attaccare il Pianeta. Jessica e Simon dovranno superare la loro inesperienza e porre riparo ai loro errori se vorranno dimostrare il loro valore.

Green Lanterns vol. 1 - Rage Planet è scritto da Geoff Johns, tra i più popolari scrittori della DC Comics per aver realizzato Green Lantern: Rage of the Red Lanterns, Green Lantern: Sinestro corps war, Superman: Brainiac and Blackest Night. Coadiuvato da Sam Humphries che ha preso parte alla scrittura di diversi fumetti sulla Lanterna Verde. Le illustrazioni sono curate da un gruppo di autori tra cui Robson Rocha (Justice League of America: Omega), Ed Benes (Birds of Prey) e Ethan Van Sciver (The Flash: Rebirth).

Green Lanterns vol. 1 - Rage Planet uscirà in America alla fine di gennaio 2017.

