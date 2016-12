First Men, il nuovo film con Ryan Gosling 30/12/2016 16:52 Ryan Gosling lavorerà nel nuovo film "First Men" sull'astronauta Neil A. Armstrong. Ryan Gosling sarà il protagonista del nuovo film di Damoene Chazelle, con cui ha già lavorato al recente “La La Land”. La storia è un biopic, quella del primo uomo giunto sulla Luna, Neil A. Armstrong. Già dal 2015 Gosling era in lizza per il ruolo, ma l’accordo è stato raggiunto solo ieri. Il film è tratto dal libro “First Men: A Life of Neil A. Armstrong” di James Hansen, da una sceneggiatura di Josh Singer, co-sceneggiatore e premio Oscar per “Il caso Spotlight”. Armstrong fu pilota durante la seconda guerra mondiale, poi pilota collaudatore ed astronauta: ammarò sulla Luna il 20 luglio 1969. Il film analizzerà i sacrifici di Armstrong - e di una nazione - per una delle missioni più pericolose della storia. I produttori sono Marty Bowen e Wyck Godfrey. © Riproduzione riservata

