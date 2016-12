The Mermaid, il film rivelazione sulle sirene che ha incassato mezzo miliardo di dollari

The Mermaid è uno dei film che ha incassato di più nel 2016. È prodotto in Cina, è ha incassato complessivamente 526.848.000 di dollari. Ha superato quindi film come "Kung Fu Panda 3", "Warcraft" e "Star Trek Beyond".

La storia è quella dell'avido magnate del settore immobiliare Liu Xuan (Deng Chao) che acquista un'enclave costiera incontaminata nota come Golfo Verde. L'obbiettivo è trasformarlo in proprietà per garantire una cospicua vendita. Ma nel Golfo Verde è celato un segreto, perché qui ci sono nascoste le ultime sirene superstiti. Le sirene congegnano un piano, ovvero inviare la bella Shan (Lin Yun) per sedurre Liu e fermare la distruzione del loro oceano. Quando il loro piano sembra fallito, né gli uomini né le sirene sono disposti a retrocedere.

La tematica fantasy si unisce a quella economica, in una fusione che ha destato l'interesse della Sony Pictures la quale ha distribuito il film negli Stati Uniti. Il regista è Stephen Chow, che nel 2004 ha diretto "Kung Fu Hustle", ambientato nella mafia di Shangai .

Il cinema cinese è quello che presenta maggiori segnali di crescita, tanto che tutti i primi dieci film hanno guadagnato più di 150 milioni ciascuno.

Oltre ad un fattore demografico (gli abitanti cinesi sono 1,3 miliardi) incide anche uno sociale, perché il cinema risulta la forma di intrattenimento privilegiato, sorpassando la televisione. E le stesse tematiche cercano di interessare diversi spettatori, dalla commedia "From Vegas to Macau 3" in cui il protagonista sotto ipnosi sposa un'altra persona. Al dramma di "The Monkey King 2": qui un giovane monaco buddista viene inviato in un viaggio in India per raccogliere le scritture del Buddha, liberando accidentalmente Wukong e dovendo proteggere il monaco per tutto il viaggio. Il film è tratto da "Journey To the West", romanzo del sedicesimo secolo ambientato durante la dinastia Ming.

Fino al genere prediletto, il fantasy-action: "Time Raiders" racconta di un uomo affascinato di architettura che ottiene un pezzo di antiquariato che conduce ad un regno perduto, con predoni che cercano di impossessarsi dei tesori.

Un cinema che certamente sa interessare varie fasce di pubblico e che non sembra retrocedere. La Beijing Enlight Pictures, società di produzione di "The Mermaid" è stata fondata solo nel 2009, e ora detiene già il 7,8 per cento del mercato cinese.

