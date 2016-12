Il Trono di Spade 7, John Bradley annuncia scene epiche nella nuova stagione della creatura HBO

"Il Trono di Spade 7", la nuova stagione della serie tv fantasy che ha riscosso un successo planetario, resta ancora avvolta nel mistero. Quello che sappiamo per certo è che sarà composta di sette episodi la cui première sarà trasmessa non prima dell'estate ma, per essere più precisi, dovremo attendere annunci ufficiali della HBO che per ora tardano ad arrivare; probabilmente si tratta di una mossa pubblicitaria della casa di produzione, sebbene si potrebbe obiettare che un telefilm in grado di portarsi a casa la bellezza di 38 Emmy non abbia bisogno di particolari strategie di marketing.

Le riprese de Il "Trono di Spade 7" hanno avuto luogo in Islanda, Spagna ed Irlanda del Nord, come hanno spiegato i produttori David Benioff and D.B. Weiss, e il fatto che nella sceneggiatura della storia siamo giunti all'inverno potrebbe aver spinto a ritardare la data delle riprese per avere paesaggi più cupi. Ci sono molti nodi da sciogliere nella trama, visto e considerato che la storia si sta avviando ormai alla sua conclusione: John Bradley, che interpreta Samwell Tarley, ha annunciato a Digital Spy che ci saranno scene epiche come la battaglia di Hardhome e altri scatti con dei dragoni, ma è difficile fare previsioni sulla trama dal momento che nemmeno gli attori sono a conoscenza di come finirà la serie tv.

Mentre si parla già di prequel e di spin-off, va registrato l'ennesimo record de "Il Trono di Spade": la sesta stagione si è assestata su oltre sette milioni di media ma considerando streaming, repliche e DVD si raggiunge la cifra astronomica di 23 milioni di spettatori a puntata. Il noto sito Torrent ha fatto sapere che la serie è stata la più scaricata illegalmente per il quinto anno consecutivo. Numeri davvero importanti, mai raggiunti prima da un prodotto della HBO.

La saga de "Il Trono di Spade" è ispirato al ciclo di romanzi fantastici "Cronache del ghiaccio e del fuoco" (A Song of Ice and Fire) dello scrittore statunitense George R. R. Martin, inserito dal Time nei cento personaggi più influenti del mondo. Martin è noto anche per la sua autoironia che lo ha spinto a fare camei in serie tv come "Sharknado 3" e "Z Nation", surreali al limite del demenziale, venendo rispettivamente abbattuto con una fucilata in testa e trasformato in zombie. Martin, da grande appassionato di fantascienza qual è, ha "accettato" la morte con entusiasmo e divertimento.

