Music Quiz, da Paola Perego a Roberto Farnese: i nuovi concorrenti della terza puntata 30/12/2016 07:00 Il terzo appuntamento con il programma televisivo "Music Quiz" va in onda su Rai 1 il 30 dicembre 2016. La terza puntata di "Music Quiz" va in onda su Rai 1 il 30 dicembre 2016. I concorrenti del nuovo appuntamento con il game show musicale condotto da Amadeus sono Paola Perego, Gloria Guida, Lucrezia Lante della Rovere, Serena Rossi, Flavio Montrucchio, Tullio Solenghi, Paolo Conticini e Roberto Farnesi. Le guest star della puntata sono Orietta Berti, la quale canta alcune canzoni di altri artisti, e Luca Ward, che torna nello show per recitare testi di alcuni brani come fossero testi teatrali. La seconda puntata di "Music Quiz" ha registrato 3 milioni e 89 mila spettatori, con uno share del 15.09 %. © Riproduzione riservata

