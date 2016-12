Vampirella, il ritorno del comics in una nuova serie a fumetti

La nuova vita di Vampirella prenderà inizio nel corso del 2017 così come annunciato dall’editore americano che promette una profonda rivisitazione della narrazione per il personaggio legato ad una trama fantasy-horror. La trama di Vampirella n. 0 s’incentra sulla ricomparsa della spietata cacciatrice. Ormai attesa da più di mille anni dalla sua scomparsa, Vampirella ricompare in un mondo che non riconosce più.

Il personaggio di Vampirella ha avuto molte vite sin dalla sua prima comparsa negli anni sessanta. Nata come aliena venuta dal pianeta Drakulon, abitato da vampiri, successivamente il personaggio venne rivisitato negli anni novanta come risalente nel tempo e di biblica memoria che si perde nella notte dei tempi, generata da Lilith e da un demone, vissuta nell’inferno fino a riemergere sulla Terra, in entrambe le versioni mantenne il ruolo sensuale di vampira e cattiva ragazza al servizio degli oppressi, dei deboli e cacciatrice di demoni e mostri.

Fino ad oggi la Dynamite Entertainment ha rivelato molto poco delle narrazioni che vedranno protagonista la nuova serie su Vampirella, intercettando le curiosità dei fans che vedono nel personaggio delle potenzialità ancora inespresse. Le nuove avventure saranno scritte dall’autore televisivo Paul Cornell (This Damned Band, Doctor Who) ed illustrate dal magistrale Jimmy Broxton.

Vampirella n. 0 sarà pubblicato in America a partire da febbraio 2017.

