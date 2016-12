Il mio vicino del piano di sopra, un accordo dagli esiti inaspettati nel film tv con Sergio Rubini e Barbora Bobulova

Il film tv “Il mio vicino del piano di sopra” va in onda su Rai 1 il 29 dicembre 2016.

La trama segue le vicende di Bruno Gargiulo, uno sconfortato designer disoccupato, e Claudia Pessini, determinata CEO di una multinazionale. I due personaggi hanno caratteri opposti e abitano nello stesso stabile lussuoso. Claudia ha acquistato l’attico e il superattico, ancora abitato da Bruno che è intenzionato a realizzare un appartamento su due piani in vista del suo matrimonio con Mattia.

Nel racconto intervengono altri personaggi: Gea, la giovane figlia di Bruno, annuncia che sua madre Susanna sta per risposarsi con Riccardo, noto dentista ed ex amico di Bruno. Quest'ultimo vuole essere presente al matrimonio, pertanto fa una proposta a Claudia, se lei lo accompagnerà al matrimonio come sua fidanzata lui lascerà l’appartamento. La donna accetta in cambio di una firma su un contratto, ma l'accordo tra i due protagonisti ha esiti inaspettati.

La commedia diretta da Fabrizio Costa fa parte della collana "Purchè finisca bene". I personaggi principali sono interpretati da Sergio Rubini e Barbora Bobulova.

© Riproduzione riservata