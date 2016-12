Recensione B.P.R.D. Hell on Earth #145, il fumetto della Dark Horse di Mike Mignola e Laurence Campbell

B.P.R.D. Hell on Earth #145 è uscito in America lo scorso settembre ed è stato scritto da Mike Mignola e John Arcudi i disegni sono il frutto del magnifico lavoro di Laurence Campbell mentre i colori sono dell’artista Dave Stewart. In Ameria il fumetto è uscito grazie alla casa editrice Dark Horse Comics, mentre in Italia viene pubblicato dalla Magic Press Edizioni. L’albo è composta da 32 pagine tutte a colori ed è in vendita al prezzo di $ 3.99.

La trama di questo numero si apre con l’evacuazione in atto della sede in Colorado del B.P.R.D. Sta volgendo ormai al termine e quando tutti sono usciti Kate scopre che Panya non è uscita, anzi, ha bloccato l’ascensore che scende ai piani inferiori per poter avere il tempo di mettere in atto il suo piano. Intanto sul campo di battaglia Johan cerca di convincere Liz a riposarsi visto che il suo corpo ancora umano non può sopportare ulteriormente la battaglia. La fine del mondo è vicina e dalla terra iniziano ad uscire i Titani che la distruggeranno.

Il fumetto è stato disegnato dal grande artista Laurence Campbell, in ogni tavola troviamo la grinta e la determinazione del combattimento e della battaglia finale che sta per arrivare. I disegni sono forti e decisi e i colori rendono ancora più aggressivo ogni passaggio. La desolazione della fine dell’umanità passa attraverso la terra devastata che si trova intorno ai personaggi. Un bellissimo fumetto, i dialoghi tra i protagonisti ti portano a capire le loro sensazioni e i loro stati d’animo. Sarà bello scoprire anche come si evolveranno i fatti e cosa ci sarà da aspettarsi da tutti i protagonisti dell’albo.

All’inizio di questo albo ci troviamo all’interno della base del Bureau for Paranormal Research and Defense che si trova in Colorado, l’evacuazione è ormai al termine e Kate e Panya rimangono le ultime a trovarsi all’interno della struttura. Panya decide di mettere in atto il suo piano, e cioè di liberare tutti gli esseri che negli anni sono stati catturati dal Bureau. Mentre mette in atto il suo piano spiega a Kate le ragioni del suo gesto e da quelle poche parole si capisce che lei non vuole più andarsene, vuole rimanere lì e aspettare le conseguenze che questo comporta.

