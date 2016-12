Intervista a Aimee Garcia: 'Dexter e Lucifer sono veramente bravi a mantenere i segreti'

La serie televisiva "Lucifer" ha debuttato in Italia sul canale Premium Action il 27 ottobre 2016.

La trama è incentrata sul personaggio dei fumetti creato da Neil Gaiman, Sam Keith e Mike Dringenberg, apparso inizialmente in "The Sandman" (DC Comics - Vertigo) e in seguito protagonista di uno spin-off scritto da Mike Carey.

Il protagonista della fiction Lucifer Morningstar (Tom Ellis) inaugura un rapporto di collaborazione con la detective Chloe Decker (Lauren German).

Abbiamo intervistato l’attrice Aimee Garcia, interprete del personaggio di Ella Lopez.

“Tom è sempre pronto a cantare, ballare o fare stupidaggini insieme a me, Lauren mi fa spaccare dalla risate e il resto del cast e la crew sono diventati una famiglia. I nostri showrunner Joe Henderson e Ildy Modrovich sono molto disponibili, ogni volta che ho una domanda su Ella mi rispondono immediatamente. Poi, Lesley-Ann, Rachael, Kevin, DB e Scarett sono stati così ospitali per Tricia e me (che sono stati i nuovi arrivati in questa stagione). Il cast ha avuto una così forte intesa che usciamo anche nel fine settimana o dopo il lavoro. È veramente una LuciFamily.”

D: Indicami tre buone ragioni per le quali il pubblico italiano dovrebbe guardare "Lucifer".

R: È l'unico spettacolo in tv dove potete vedere angeli e demoni, guardare strazianti performances e ridere di gusto. Si, Lucifer è uno spettacolo piacevole e divertente tra Tom che canta e LesleyAnn che fa i combattimenti ninja, ma affronta anche sfide umane universali come fare la mamma, avere a che fare con un ex o sentirsi come svantaggiati. Inoltre, ognuno nello show è bellissimo e so che gli italiani amano la bellezza.

D: La serie televisiva combina elementi del police procedural e della commedia, ma qual è il più importante per il plot?

R: Entrambi sono importanti. Questo credo sia ciò che rende lo spettacolo così popolare. Tom e Lauren hanno un'incredibile alchimia come partner nella lotta al crimine. Ma, personaggi come Ella Lopez offrono momenti divertente per la parte procedural dello spettacolo. Alle persone piace ridere ma vogliono anche sapere chi ha ucciso la ragazza. Lucifer soddisfa il pubblico con entrambi.

D: Che tipo di donna è Ella Lopez?

R: Ella Lopez è una donna di fede e una donna di scienza. Lei è la persona più intelligente nella stanza, ma è anche tosta perché viene da Detroit ed è cresciuto con quattro fratelli. È una grande nerd, ma perché viene da un quartiere povere, sa come scassinare una serratura e rubare automobili. È un personaggio divertente perché parla Klingon e non ha nessun filtro così non si sa mai cosa sta per uscire dalla sua bocca. La cosa che amo di più di Ella è che lei sa che lei è e non è a disagio. Ha un rapporto positivo con Dio. Dio è il suo North Star e vede il meglio dalle persone e non è moralista. Per tutte queste qualità, Lucifer è incuriosito da lei. Ma, ciò che amo di più circa il loro rapporto è come Lucifer e Ella giocano l'uno con l'altro. Sono i burloni nella polizia. E, mi piace che anche se lei è un'attenta scienziata, lei non ha idea che Lucifer è il diavolo e pensa sia solo un attore in difficoltà che ha bisogno di un sacco di abbracci.

D: Nel 2016 hai interpretato anche il sergente Didi Diaz in “Rush Hour”.

R: Ho fatto un sacco di allenamento fisico per il ruolo Didi Diaz. Ho imparato a sparare e fare Muay Thai.È stato super divertente e mi ha tenuto in grande forma. Ho fatto anche tutte le scene pericolose così ho avuto un sacco di lividi mentre giravo quello spettacolo.

D: Sei conosciuta principalmente per aver interpretato Jamie Batista in “Dexter”. Secondo te c’è qualcosa di simile tra Dexter Morgan e Lucifer Morningstar?

R: Decisamente. Dexter e Lucifero sono entrambi affascinanti vigilantes. Sono protagonisti per cui non si dovrebbe mai fare il tifo, ma lo fai perché rendono umani i personaggi che dovrebbero essere i mostri. Allo stesso modo, Jamie e Ella portano la luce nel loro buio mondo senza sapere chi sono veramente, Jamie vedeva Dexter come un padre single che leggeva "Everybody Poops" a suo figlio Harrison e Ella è convinta che Lucifer sia un metodo attore che ha solo bisogno di un sacco di abbracci. Dexter e Lucifer sono veramente bravi a mantenere segreti, il che rende questi spettacoli così divertenti da guardare.

