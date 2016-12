Ghostbusters Comics, una nuova serie a fumetti 29/12/2016 10:00 IDW Publishing lancia una nuova serie comics intitolata Ghostbusters 101 Ghostbusters è tornato nelle sale cinematografiche nel corso del 2016, in versione femminile. Tra le attrici protagoniste, interpreti dei personaggi esperti del soprannaturale, sono apparse Kristen Wiig, Melissa McCarthy e Kate McKinnon. Le tre protagoniste hanno ottimamente interpretato i nuovi personaggi della nuova serie sugli acchiappafantasmi, prendendo il posto dei loro predecessori. Infatti già nel 1984 e nel 1989, Bill Murray, Dan Aykroyd e Harold Ramis, avevano interpretato il primo e secondo episodio di Ghostbusters. Entrambe le serie di Ghostbusters sia quella attuale e tutta al femminile che quelle più datate hanno ottenuto un buon successo di pubblico. I fantasmi permangono nell’immaginario collettivo come argomento di grande suggestione e la IDW Publishing ha annunciato che nel corso del 2017 verrà lanciata una nuova serie comics che riunirà i personaggi dei Ghostbusters apparsi al cinema. Infatti nella serie a fumetti i personaggi comics femminili del nuovo Ghostbusters 2016, Gilbert (Kristen Wiig), Yates (Melissa McCarthy) e Holtzmann (Kate McKinnon), si incontreranno con Venkman (Murray), Stantz (Aykroyd) e Spengler (Ramis), in una nuova saga che promette di divertire i fan degli acchiappafantasmi. La trama del nuovo capitolo comics s’incentra su un incidente che crea uno spazio bidimensionale nel quale la prima squadra di ghostbusters incontrerà le nuove acchiappafantasmi, le due squadre dovranno unire i loro sforzi se vorranno respingere la più grande delle minacce. La nuova serie comics prenderà il titolo di Ghostbusters 101, per la sua realizzazione l’editore IDW Publishing ha dato incarico di scriverla a Erik Burnham mentre le illustrazioni saranno curate da Dan Schoening e Luis Antonio Delgado. Ghostbusters 101 verrà pubblicato dalla IDW in America a partire dal prossimo marzo 2017. © Riproduzione riservata

