Dance Dance Dance, Claudia Gerini interpreta Beyoncé nella seconda puntata del talent show

L'edizione italiana del talent show "Dance Dance Dance" giunge alla seconda puntata, in onda su FoxLife il 28 dicembre 2016.

Il nuovo appuntamento con il programma condotto da Andrea Delogu e Diego Passoni è connotato dalle esibizioni singole, pertanto solo un componente delle coppie in gara sale sul palco per reinterpretare storiche coreografie tratte da videoclip musicali e da film.

Queste le esibizioni nella seconda puntata: Diego Dominguez in "Bad" di Michael Jackson, Claudia Gerini in "Run The World" di Beyoncé, Tania Cagnotto in "Shake It Off" di Taylor Swift, Raniero Monaco di Lapio in "Man In Black" di Will Smith, Mirco Bergamasco in "Rock Your Body" di Justin Timberlake e Chiara Nasti in "Problem" di Ariana Grande.

Le performance dei concorrenti sono commentate dalla giuria composta da Vanessa Incontrada, Luca Tommassini e Timor Steffens.

