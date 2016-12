Selfie - Le cose cambiano, nuove storie nell'ultima puntata del reality 28/12/2016 07:00 Il programma televisivo "Selfie - Le cose cambiano" giunge all'ultima puntata, in onda su Canale 5 il 28 dicembre 2016. L'ultima puntata del programma televisivo "Selfie - le cose cambiano" va in onda su Canale 5 il 28 dicembre 2016. Nel nuovo appuntamento con il make-over condotto da Simona Ventura sono raccontate diverse storie di persone impegnate nel tentativo di modificare alcuni aspetti di sè stesse. Grazie a un team di medici esperti, professionisti del look e del beauty, all'interno dello show hanno la possibilità di realizzare il loro desiderio di cambiamento. In questo cammino sono supportate da una coppia di mentori e l'esito del percorso è commentato da una giuria composta da Tina Cipollari,Aldo Montano, la Marchesa Daniela Del Secco D'aragona, Paola Caruso e Yuri Gordon. La precedente puntata del reality ha registrato 3 milioni e 368 mila spettatori, con il 16.50% di share. © Riproduzione riservata

