Baby Driver, prime immagini del film thriller 27/12/2016 17:00 "Baby Driver" è il film thriller con Ansel Elgort e Lily James. Sono state diffuse le prime immagini del film thriller “Baby Driver”, con Ansel Elgort e Lily James. Il giovane pilota, Baby (Elgort) lavora per diversi rapinatori. Quando incontra la ragazza dei suoi sogni (James), Baby vede la possibilità di abbandonare la sua vita criminale. Dopo essere stato costretto a lavorare per un boss (Kevin Spacey), deve affrontare la realtà, con un personaggio che minaccia la sua vita, l'amore e la libertà. Il film ha nel cast Jon Bernthal, Eiza González, Jon Hamm e Jamie Foxx. la regia è di Edgar Wright. © Riproduzione riservata

