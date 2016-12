Mighty Captain Marvel, nuova serie della Marvel comics

Captain Marvel è stato recentemente annunciato come il nuovo e prossimo film tratto dai un personaggio dei fumetti appartenente al mondo della Marvel Studios, previsto nelle sale a partire dalla primavera del 2019. Protagonista nel ruolo di Captain Marvel ed in quello di Carol Danvers sarà con ogni probabilità l’attrice emergente Brie Larson, premiata con l’Oscar 2016 come miglior attrice protagonista per il film Room.

Quasi in concomitanza con il predetto annuncio, veniva pubblicato negli Stati Uniti il prologo, numero zero, della nuova serie a fumetti dal titolo Mighty Captain Marvel che ha per protagonista il personaggio comics di Carol Danvers. La trama di Mighty Captain Marvel s’incentra sul conflitto interiore che sembra lacerare Carol Danvers, la quale sembra non riconoscersi più nell’eroe da tutti acclamato come capitano della Alpha Flight, rimpiangendo di aver seguito le orme del padre. Il dubbio l’assale: forse la normalità di una vita quotidiana e di una famigli era la cosa migliore per lei. La narrazione è ambientata successivamente agli eventi accaduti durante la Civil War II.

Mighty Captain Marvel è scritto da Margaret Stohl autrice del ciclo di romanzi fantasy intitolati Caster Chronicles, ha già collaborato con Marvel per la redazione di Red Widow: First Strike 1. Le illustrazioni sono invece curate da Ramon Rosanas che ha già disegnato per Marvel alcuni titoli della seria The Astonishing Ant-Man.

Il numero zero di Mighty Captain Marvel è uscito in America appena prima di Natale 2016.

