DC Comics nuova serie, Justice League vs Suicide Squad

Justice League sarà il prossimo film sul quale si stanno concentrando le attenzioni dei fan ed è previsto per l’uscita nell’autunno del 2017, riunisce i migliori eroe della DC Comics. Mentre Suicide Squad è il titolo del film recentemente apparso nelle sale cinematografiche riscuotendo un ottimo successo di pubblico. In questo nuovo fumetto la DC Comics riunisce il meglio del proprio mondo in una narrazione suggestiva nella quale oltre agli eroi capitanati da Wonder Woman saranno protagonisti i migliori criminali DC al seguito della follia di Harley Quinn.

Molte sono le serie che vedono squadre di supereroi e criminali affrontarsi ma in Justice League vs Suicide Squad le dinamiche narrative presentano interessanti novità. Quando la squadra Justice League viene a conoscenza che il Governo si serve di criminali per combattere il crimine, gli equilibri sembrano rompersi. La Justice League affronterà con riluttanza i criminali al fianco della Suicede Squad e combatterà contro quest’ultima in una narrazione che vedrà comunque il meglio dei personaggi della DC Comics.

Justice League vs Suicide Squad è scritta da Joshua Williamson che al suo attivo vanta collaborazioni con Boom! Studios per la realizzazione di Robocop e con Dark Horse per la scrittura di Captain Midnight. Le illustrazioni sono curate da Jason Fabok che ha realizzato diverse cover DC e disegnato DC Sneak Peek: Justice League (2015).

Il primo numero della nuova serie DC è stato lanciato a partire dal mese di dicembre 2016 negli Stati Uniti.

