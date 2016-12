Doctor Who, Matt Lucas colpisce la critica nello special "The Return of Doctor Mysterio"

"Doctor Who" può vantare una continuità impressionante, avendo fatto il proprio esordio nel lontano 1963. Da allora l'affetto del pubblico non è mai mancato e, dopo un periodo di pausa negli anni ottanta e novanta, è tornato sui teleschermi britannici e del resto del mondo. Questa serie tv ha come protagonista un alieno conosciuto come "Il Dottore" e capace di spostarsi a piacimento nello spazio-tempo grazie al TARDIS, uno straordinario congegno che all'apparenza si presenta identico alle cabine blu della polizia inglese degli anni sessanta. Durante gli episodi lo vediamo impegnato in fantastiche avventure in compagnia di terrestri ed alieni.

Lo special "The Return of Doctor Mysterio" di "Doctor Who", il dodicesimo dal ritorno del 2005, è stato trasmesso il giorno di Natale ed è stato apprezzato molto dai fan, facendo registrare un valore di 7,9 sul noto motore di ricerca Imdb. In questo episodio ambientato a New York vediamo il Dodicesimo Dottore e Nardole collaborare con la giornalista Lucy Fletcher e il supereroe detto "The Ghost" al fine di sbaragliare dei mostruosi alieni capaci di scambiare i cervelli a proprio piacimento; si tratta chiaramente di un omaggio all'epoca d'oro della fantascienza, quella degli anni cinquanta e sessanta dove compaiono spesso delle specie aliene intenzionate ad invadere il nostro pianeta rimpiazzando gli umani con dei cloni. Il "gioco chiassoso", per dirla con le parole di un noto quotidiano britannico, è piaciuto molto: il Guardian ha posto "The Return of Doctor Mysterio" fra i migliori special natalizi lodando in particolar modo l'interpretazione di Matt Lucas nei panni di Nardole, mentre il Telegraph gli ha assegnato una valutazione di 5 su 5.

La rivelazione di questo special è stato senza dubbio il calvo Matt Lucas, conosciuto dal pubblico più giovane per lo show demenziale "Little Britain" che fece scalpore a metà degli anni zero; in questa serie tv, Lucas interpretava alcuni personaggi strampalati tipici della Gran Bretagna suburbana e cinica, strappando delle risate un po' amare. Inserito dall'Independent nei 100 gay più influenti del Regno Unito, ha raccolto elogi anche per la sua interpretazione di Tweedledum e Tweedledee di "Alice nel paese delle meraviglie", prima di stupire anche in ruoli un po' più seri come nel "Doctor Who". Ora tutti i fan si chiedono se Lucas sarà anche nella prossima stagione del serial, augurandoselo vivamente.

Il dispositivo detto TARDIS, acronimo di "Time And Relative Dimension In Space" ovvero "Tempo e Relativa Dimensione nello Spazio", è la macchina che il dottore usa per spostarsi nello spazio e nel tempo: la geniale intuizione degli autori la volle identica alle cabine blu che negli anni sessanta si usavano in caso di emergenza per le chiamate alle forze dell'ordine e il successo della serie tv ha fatto sì che oggi questo oggetto sia associato istintivamente allo show, piuttosto che alla sua funzione originaria. Oggi queste cabine sono considerati oggetti rappresentativi del glamour inglese al pari delle cabine telefoniche e dei bus a due piani.

