Marvel Comics, Gamora: nuova serie a fumetti 26/12/2016 10:15 Gamora è la nuova serie della Marvel tratta dai Guardiani della Galassia Gamora è un personaggio dei fumetti Marvel apparsa al cinema nel film Guardians of the Galaxy nel 2014, interpretata dall’attrice statunitense Zoe Saldana. La fama di Gamora la precede in ogni luogo della Galassia, conosciuta come una letale assassina e formidabile soldato è una combattente al servizio del padre Thanos che l’ha plasmata per i suoi scopi tirannici. Sotto la sua corazza fatta di formidabili abilità ed empia determinazione nasconde una coscienza sfuggita all’oppressore Thanos. Così comincia la storia di Gamora, un'orfana aliena che sotto le opprimenti cure del padre adottivo è divenuta un arma letale, inafferrabile e sfuggente, conquistando la reputazione di guerriera formidabile ma sofferente per il male inflitto ed ora, ravvedutasi e in cerca di espiazione, fa parte dei Guardiani della Galassia, ponendo le sue abilità al servizio dei più deboli. Gamora è scritto da Nicole Perlman che ha partecipato anche alla sceneggiatura del film Guardiani della Galassia ed ora sta lavorando all’atteso film Captain Marvel previsto per il 2019. La nuova serie Marvel è invece illustrata da Marco Checchetto che ha già lavorato in serie comics come Obi-Wan and Anakin. Il fumetto è atteso negli Stati Uniti a partire dalla fine di dicembre 2016. © Riproduzione riservata

